Exprés, pero con debate: Parlamento recibe a Lubetkin y compite para ratificar primero el acuerdo UE-Mercosur

Exprés, pero no tan exprés. Esa es la idea de los legisladores para el tratamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, al que no pueden hacerle cambios, por lo que todo consiste en aprobarlo -como ocurrirá la próxima semana- o rechazarlo. El primer día en la comisión estuvo marcado por la concurrencia del canciller Mario Lubetkin, quien se llevó una serie de preguntas de los legisladores, que responderá cuando regrese el próximo lunes junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, porque quiere “prepararlas bien”.

“Respaldo, pero reflexión, debate y crítica” fue el planteo que hicieron los legisladores a Lubetkin. Esto se debe a que los distintos sectores productivos van a concurrir a la comisión a dar su parecer, sobre todo por la posibilidad de que se creen políticas públicas para los más desfavorecidos. Los primeros en asistir, en un martes de Carnaval atípico para el Parlamento, fueron la Unión de Exportadores, la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural. A los que se sumarán hoy la Cámara de Industrias, la Asociación de Cultivadores de Arroz y el Pit-Cnt, por la mañana; y la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas, la Cámara de Industrias Pesqueras y la Cámara de Comercio y Servicios, por la tarde.

El gobierno, al mismo tiempo que le “genera felicidad que haya sectores preparados para un crecimiento notable” una vez que se avance con el acuerdo entre los dos bloques, está “preocupado” por los que puedan verse afectados. Así lo indicó Lubetkin y contó que, por ese motivo, solicitaron estudios al Banco Interamericano de Desarrollo y “probablemente” se pedirá al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para que analicen los distintos rubros de actividad con el objetivo de “saber exactamente” cuál es la situación a nivel local.

“No se puede improvisar en esta transformación tan importante. Tenemos que tener plena seguridad, para lo que están los estudios que se contrataron y el diálogo con los distintos sectores”, dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin y la vicecanciller, Valeria Csukasi. Foto: Natalia Rovira

La idea de los legisladores es poder recibir a “todas las delegaciones”; incluso se trabajará durante el fin de semana si es necesario, indicó el presidente de la comisión, el senador frenteamplista Daniel Caggiani. Pero la idea no es extender demasiado el tratamiento. Dos días después del regreso de Lubetkin para darle cierre al trabajo en comisión, se aprobará el acuerdo en el plenario del Senado y, a priori, el compromiso es que el jueves se haga lo mismo en la Cámara de Representantes. De esa manera, la alianza quedará ratificada antes de que comience marzo y, con ello, el período ordinario que traerá otros temas a la agenda.

El acuerdo ingresó por el Senado, pero a la comisión asisten diputados para poder reducir los tiempos y que las delegaciones no tengan que visitar ambas cámaras.

Desde un principio existe la aspiración de que Uruguay sea el primer país en ratificar el acuerdo. Así lo expresaron Lubetkin y la vicepresidenta Carolina Cosse en los últimos días de enero cuando se hizo entrega del acuerdo. Pero Argentina ya tomó la delantera y el viernes tuvo la primera aprobación en el Legislativo; en su caso, ingresó por la Cámara de Diputados. Sin embargo, Uruguay no baja los brazos y continúa en carrera para poder conseguir su objetivo.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Natalia Rovira

“Seguramente competiremos la próxima semana -en una competencia positiva- en quién será el primer país”, indicó el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. Dado que el objetivo es ser el primer país en ratificar el acuerdo, se le va a “reclamar” al presidente y el Poder Ejecutivo que lo promulgue el mismo día o al siguiente que el Parlamento dé su aprobación y que, por lo tanto, el gobierno no se tome todo el plazo que establece la Constitución.

También destacó que, a diferencia de lo que hizo Argentina y hará Paraguay -no tienen claro cómo actuará Brasil-, el parlamento uruguayo resolvió no solo recibir a las autoridades del Poder Ejecutivo sino también a las distintas agremiaciones para que puedan dar su opinión.

Para referirse a la voluntad de sacar adelante la aprobación, pero con la mira puesta en cómo puede afectar, el senador colorado Pedro Bordaberry recurrió a una analogía: “Es como cuando juega Uruguay en el estadio. No hay nadie de Peñarol, Nacional, Wanderers o City Torque. Tenemos puesta la celeste y hay que defenderla frente a los acuerdos”.

Palacio Legislativo. Foto: Archivo El País

La concurrencia de las delegaciones servirá para armar una especie de agenda interna a nivel local para ver cómo se continúa, aunque aún quedan muchos pasos por definirse vinculados al acuerdo. “Son insumos que servirán para el trabajo del gobierno nacional, con sus diferentes ministerios e institutos, de los legisladores que integramos diferentes comisiones y, además, del sector productivo”, añadió Caggiani.

Una vez que se apruebe en los cuatro países del Mercosur, habrá que ver “qué va a hacer Europa frente a una señal precisa”, finalizó Lubetkin.