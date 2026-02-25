El Frente Amplio cierra filas en torno al plan hídrico y denuncia una OSE en "situación financiera crítica"

La Mesa Política del Frente Amplio, bajo la presidencia de Fernando Pereira, analizó este martes el nuevo esquema de obras hídricas que el gobierno impulsa como alternativa al Proyecto Neptuno. La comparecencia del presidente de OSE, Pablo Ferreri, y del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, fue la excusa para responder a las recientes observaciones del Tribunal de Cuentas y a los cuestionamientos de la oposición al respecto de estas.

Durante su exposición, según el acta de la sesión a la que accedió El País, el ministro Ortuño defendió la reorientación de la iniciativa hacia lo que definió como una solución integral para el área metropolitana. El jerarca detalló que el nuevo plan se apoya en pilares estructurales como la construcción de la represa de Casupá, una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes y la séptima línea de bombeo. Según Ortuño, estas obras no solo cuentan con el respaldo técnico y jurídico necesario para enfrentar futuras crisis hídricas, sino que también representan un ahorro de recursos para el Estado.

Por su parte, el presidente de OSE, Ferreri, siempre según el acta, presentó un diagnóstico severo sobre el estado del ente autónomo al inicio de su gestión. Ferreri dijo a la Mesa Política que la institución se encontraba en una situación financiera crítica, con un elevado nivel de endeudamiento que obligaba a solicitar préstamos para cubrir gastos corrientes. Respecto al Proyecto Neptuno, el jerarca fue categórico al señalar que la iniciativa de la anterior administración era técnica y económicamente inconveniente, ya que no aseguraba el abastecimiento ante sequías extremas e implicaba costos adicionales que no habían sido contemplados originalmente.

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, en un encuentro con jóvenes en el club Nautilus. Foto: Ignacio Sánchez

Crítica de la oposición

Desde la oposición, en tanto, se cuestiona la viabilidad y los tiempos de ejecución de la alternativa oficialista. Desde los sectores críticos se señala que el abandono del Proyecto Neptuno responde más a una decisión ideológica que a un fundamento técnico sólido, advirtiendo que la postergación de soluciones ya encaminadas podría dejar nuevamente vulnerable al área metropolitana ante eventuales déficits hídricos.

Asimismo, los cuestionamientos se han centrado en las observaciones del Tribunal de Cuentas mencionadas durante la sesión de la Mesa Política. La oposición reclama mayor transparencia sobre el costo real de las obras en Casupá y Solís Chico, argumentando que el supuesto ahorro de recursos defendido por el ministro Ortuño no considera los retrasos operativos ni las indemnizaciones derivadas de la cancelación de contratos previos.

Una de las voces más críticas desde la oposición ha sido la del senador Martín Lema, quien ha asegurado que la decisión del órgano de contralor "confirma la irresponsabilidad con la que ha actuado el gobierno con este tema".