El PN recrudece críticas tras observación del TCR al nuevo contrato del proyecto Neptuno: "Es un desastre"

Luego de que el Tribunal de Cuentas de la República observara, por mayoría, la modificación del contrato del proyecto Neptuno que impulsó la gestión del presidente Yamandú Orsi, desde la oposición no han hecho más que volver a la carga con las críticas contra esta decisión.

Uno de los que se expresó en las últimas horas fue el senador del Partido Nacional Martín Lema, quien aseguró en rueda de prensa que la decisión del órgano de contralor "confirma la irresponsabilidad con la que ha actuado el gobierno con este tema".

En declaraciones a El País este domingo, sin embargo, el legislador —que ha sido duro con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a quien le reclama información sobre los planes al respecto— dio un paso más. "El gobierno está perjudicando el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Este proceso va de mal en peor", dijo el nacionalista, que añadió: "Lo que están haciendo con el agua potable en la zona metropolitana es un desastre".

En diálogo con los medios, Lema había defendido, una vez más, el proyecto que buscó llevar adelante el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou, y que buscaba instalar una toma de agua en el Río de la Plata, en la zona de Arazatí, y una potabilizadora en ese lugar. De esa manera, dijo, se iba a "garantizar y fortalecer el suministro de agua" para sur del país.

De cualquier manera, como ya lo dijo el presidente de OSE, Pablo Ferreri, el gobierno va a reiterar el gasto por "fundadas razones de interés público, conveniencia técnica y económica y un fuerte respaldo jurídico".