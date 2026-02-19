Pese a observación de TCR, OSE avanza con proyecto Neptuno: oposición cuestiona "improvisaciones" del gobierno

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, se refirió este jueves a la decisión del Tribunal de Cuentas (TCR) que resolvió observar, por cuatro votos contra tres, la modificación del contrato del proyecto Neptuno que impulsó la gestión del presidente Yamandú Orsi, y que cambió varios aspectos del plan que firmó el exmandatario Luis Lacalle Pou a la salida de su administración.

Ferreri sostuvo en rueda de prensa que la reciente resolución judicial no pone en cuestión los fundamentos de interés público que guiaron la decisión adoptada por el organismo. Según explicó, “no está en discusión la conveniencia económica ni técnica de los aspectos que se renegociaron”, y subrayó que el fallo se basa esencialmente en que los cambios introducidos al objeto del contrato fueron considerados sustanciales, lo que —a juicio del tribunal— vulnera el principio de igualdad entre oferentes.

Ferreri señaló además que la resolución "es contraria a la posición expresada por todos los catedráticos de derecho administrativo del país" que emitieron informes sobre el tema. En ese sentido, mencionó los dictámenes de los doctores Carlos Delpiazzo, Martín Risso, Augusto Durán Martínez, Cristina Vázquez y Graciela Rocco, quienes "respaldaron la postura jurídica de OSE" respecto a la validez de las modificaciones realizadas.

El jerarca enfatizó que el organismo mantiene como prioridad estratégica garantizar la seguridad hídrica del área metropolitana. “Es urgente e imprescindible contar con una mayor reserva de agua dulce”, afirmó, y anunció que se avanzará en la construcción de la represa de Casupá mediante un proceso de licitación pública. Asimismo, remarcó la necesidad de asegurar el abastecimiento de agua potable para la Costa de Oro, para lo cual se proyecta la construcción de una represa y una planta potabilizadora al norte de la Ruta 8.

Ferreri indicó que hay "un fuerte respaldo jurídico" por lo que la decisión de OSE es "reiterar el gasto" y se dará cuenta de ello en los próximos días.

El órgano público de contralor que analizó por estas horas el nuevo proyecto Neptuno está encabezado por Francisco Gallinal (presidente), Darwin Machado (vicepresidente), así como los ministros Álvaro Ezcurra, Enrique Cabrera, Miguel Aumento, Flora de Santis y Linder Reyes. En esta sesión, Gallinal, Ezcurra, el suplente de Machado, José Luis Bringa, y Reyes, votaron observarlo, mientras que Aumento, Cabrera y De Santis votaron por no observarlo, agregaron los informantes.

Pablo Ferreri y Edgardo Ortuño. Foto: OSE.

El proyecto de resolución que remitió días atrás Jurídica del TCR a los ministros, quienes luego evalúan si lo toman o realizan modificaciones, concluyó que el tribunal debería “observar” las modificaciones del contrato del proyecto Neptuno, según un documento al que accedió El País.

Lo remitido por Jurídica planteó que si el objeto del contrato hubiera contado con las condiciones de la renegociación se podrían haber presentado otros oferentes, o realizarse ofertas en condiciones diferentes a las adjudicadas.

Críticas de la oposición

Desde la oposición salieron al cruce del gobierno tras la observación del TCR. "El fallo del TCR sobre la renegociación del proyecto Arazatí confirma lo que venimos sosteniendo: se canceló un proyecto que diversificaba riesgos, con avances en el proceso, los costos y el impacto ambiental y se pasó a un estado de incertidumbre total. ¡Que irresponsabilidad!", señaló el senador nacionalista Martín Lema en su cuenta de X.

El fallo del TCR sobre la renegociación del proyecto Arazatí confirma lo que venimos sosteniendo: se canceló un proyecto que diversificaba riesgos, con avances en el proceso, los costos y el impacto ambiental y se pasó a un estado de incertidumbre total. ¡Que irresponsabilidad! — Martin Lema (@MartinLemaUy) February 19, 2026

Por su parte, el diputado colorado Gabriel Gurméndez expresó que "siguen los contratiempos por las improvisaciones del gobierno en su arremetida por destruir el proyecto Arazati y su aventura de Casupá". "El Tribunal de Cuentas observó la renegociación del contrato. Más lejos de una solución para el agua potable de Montevideo", consideró.

¡NO DE NUEVO!



Siguen los contratiempos por las improvisaciones del gobierno en su arremetida por destruir el proyecto Arazati y su aventura de Casupá.



El Tribunal de Cuentas observó la renegociación del contrato.



Más lejos de una solución para el agua potable de Montevideo.… — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) February 19, 2026

El diputado Walter Cervini, que en agosto de 2025 interpeló al ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, sostuvo que en esa oportunidad planteó la posibilidad de observaciones del TCR. "No nos escucharon. Hoy el Tribunal de Cuentas observó la renegociación del contrato del proyecto Neptuno que impulsó el gobierno", aseguró.

"Una decisión caprichosa e improvisada que deja sin rumbo claro el agua potable para la zona metropolitana donde viven la mitad de los uruguayos", agregó.

El 19/8/2025 en la Interpelación al Ministro Ortuño se lo planteamos, le preguntamos y no nos escucharon. Hoy el Tribunal de Cuentas observó la renegociación del contrato del proyecto Neptuno que impulsó el gobierno

Una decisión caprichosa e improvisada que deja sin rumbo claro… — Walter Cervini (@Wcervini) February 19, 2026