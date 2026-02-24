Presidente de la Cámara de Diputados bajó un tuit sobre Cardama tras críticas del Partido Nacional

El diputado del Frente Amplio y presidente de la Cámara de Representantes Sebastián Valdomir bajó su publicación en la red social X, antes Twitter, referida al caso Cardama en la que aludía a que los defensores del contrato entre el Estado uruguayo y el astillero eran "parte de la joda".

Cuando el gobierno de Yamandú Orsi anunció días atrás la rescisión del contrato, Valdomir celebró el "fin de un negociado infame". "Dos garantías inválidas, un astillero sin experiencia y decisiones internas para hacer todo de apuro. Quien defienda algo de lo que llevó a esto, es parte de la joda. No hay otra conclusión plausible", aseveró.

La bancada del Partido Nacional había decidido plantear en la reunión de coordinación interpartidaria su molestia con el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP).

“Presidente de la Cámara se es hasta el final; la investidura se lleva tanto el primer día como los últimos 15. Es irresponsable atribuir intenciones indecentes (“ser parte de la joda”) a quienes opinan diferente sobre una decisión del gobierno. Cuando los que opinan son los legisladores, además, se agrede el fuero parlamentario. Por parte de quien es el primer obligado a respetarlo”, escribió el diputado Pablo Abdala.

Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio. Foto: Estefanía Leal.

Según supo El País, desde el Partido Nacional se tenía previsto plantear este lunes que el rol del presidente de la cámara es representar a todos, por lo que no corresponde que se exprese en esos términos en referencia a sus pares de Diputados, deteriorando el relacionamiento político.

No obstante, desde filas blancas reconocieron que la relación con Valdomir durante este último año fue buena y lamentaron este último episodio.

A partir del 1° de marzo será el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi quien presida la Cámara de Representantes, rol que se rota año a año.

"Lo lógico era bajar el tuit para contribuir al relacionamiento en el Parlamento", dijo Valdomir

En diálogo con El País, Valdomir dijo que este lunes recibió "un planteo de incomodidad por parte de las bancadas de la coalición, particularmente del Partido Nacional", y como se resolvió generar una comisión investigadora sobre el caso Cardama en la Asamblea General (con diputados y senadores), su tuit no contribuía.

"Me hacían ver que estaba escrito de una manera bastante pesada, agraviante, y eso seguía generando más encono, más odio, que estaría bueno hacer una rectificación o bajarlo", afirmó Valdomir, quien añadió que su intención "no era insultar ni faltar el respeto" a la oposición.

"Lo lógico era bajar el tuit para contribuir al relacionamiento en el Parlamento", continuó.

Abdala celebró esta decisión: "El presidente de la cámara, tras el planteo realizado en la interpartidaria, bajó el posteo que provocó nuestra molestia y nuestro agravio. Valoramos su decisión, que tiene el significado de una rectificación. Este episodio específico quedó superado".