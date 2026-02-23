Orsi tras rescindir con Cardama: gobierno recibió "por lo menos cinco" propuestas para nuevas patrulleras

Yamandú Orsi, presidente de la República, habló este lunes sobre las opciones que analiza el gobierno para adquirir nuevas patrulleras oceánicas para la Armada Nacional luego que se decidiera rescindir el contrato con el astillero español Cardama.

El mandatario reconoció que ya recibieron "por lo menos cinco" propuestas y remarcó que hay que elegir "la mejor opción".

"Por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces", dijo en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Orsi indicó que una de las opciones que se maneja es en España, donde hay "varios astilleros". "Lo importante es que sean empresas que estén acostumbradas a hacer estas cosas. Es raro comprarle algo a alguien que nunca en la vida lo hizo", sumó.

Aprueban comisión investigadora

Este lunes la Asamblea General aprobó sin mayores estridencias la posibilidad de indagar en el ámbito parlamentario el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas y la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.

Astillero Cardama

Tras el acuerdo político alcanzado, que evitó que se diera un hecho inédito al crearse dos comisiones en paralelo en la Cámara Alta y en la Baja, finalmente culminó con la conformación de una comisión especial bicameral que indagará entre 2010 y 2026 las diferentes etapas que ha vivido la Armada Nacional en la búsqueda de contar con embarcaciones para custodiar el mar territorial uruguayo.

