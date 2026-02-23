Aprueban comisión investigadora para indagar en el proceso de compra y la rescisión del contrato con Cardama

Luego de una semana de declaraciones e incluso de propuestas para la creación de una comisión investigadora, finalmente la Asamblea General aprobó sin mayores estridencias la posibilidad de indagar en el ámbito parlamentario el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas y la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.

Tras el acuerdo político alcanzado, que evitó que se diera un hecho inédito al crearse dos comisiones en paralelo en la Cámara Alta y en la Baja, finalmente culminó con la conformación de una comisión especial bicameral que indagará entre 2010 y 2026 las diferentes etapas que ha vivido la Armada Nacional en la búsqueda de contar con embarcaciones para custodiar el mar territorial uruguayo.

Sobre la hora 15, Diputados que trataba modificaciones en la ley de lavados de activos, pidió un cuarto intermedio para votar en Asamblea General la creación de la comisión que comenzará a trabajar ya este miércoles. Se aprobó con 127 votos a favor e investigará durante seis meses.

Estará integrada por 17 miembros. Por el Frente Amplio estarán Nicolás Viera, Eduardo Brenta, Sebastián Sabini, Lilian Kechichian (senadores), Joaquín Garlo, Carlos Rodríguez, Tatiana Antúnez, María Inés Obaldía y Fernando Amado (diputados).

En el caso de la oposición, por el Partido Nacional la van a integrar los diputados Pablo Abdala, Gabriel Gianoli y ell senador José Luis Falero. Maximiliano Campo y Felipe Schipani serán los representantes del Partido Colorado.

También Alvaro Perrone (Cabildo Abierto), Gerardo Sotelo (Partido Independiente) y Gustavo Salle (Identidad Soberana).