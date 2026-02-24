El reencuentro con saludo y sonrisa de Orsi y Lacalle Pou en medio de la controversia por el caso Cardama

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y su antecesor, Luis Lacalle Pou, se reencontraron este martes en la Base Aérea n.°1, en la ruta 101, en Canelones. Fue en el marco de la presentación de los aviones A-29 Super Tucano que la Fuerza Aérea Uruguaya sumó a su flotilla, y el saludo con sonrisa tuvo lugar en medio de la polémica por el caso Cardama, que mantiene enfrentados al gobierno y a la oposición.

Lacalle Pou y Orsi se saludan en la presentación de los aviones A-29 Super Tucano que la Fuerza Aérea Uruguaya sumó a su flotilla. Foto: Leonardo Mainé

También se encontraron y saludaron cordialmente la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el exministro Javier García, uno de los principales impulsores y defensores del contrato con el astillero español.

El acuerdo con Cardama es para cubrir una necesidad de otra fuerza, la Armada Nacional, de dos patrullas oceánicas que ahora el gobierno pretende conseguir con otro proveedor.

Tras detectar irregularidades en el proceso de presentación de garantías, el gobierno de Orsi anunció la rescisión del contrato y despertó la crítica de la oposición, que entiende que había que mantener el acuerdo y que Uruguay se expone ahora a perder dinero mediante juicios.

Javier García y Sandra Lazo en la presentación de los aviones A-29 Super Tucano que la Fuerza Aérea Uruguaya sumó a su flotilla. Foto: Leonardo Mainé

En octubre, cuando el gobierno hizo una primera conferencia de prensa por este tema, Lacalle Pou salió a declarar públicamente que integrantes del gobierno y del Frente Amplio "arrastraron al presidente a una operación política".

"Este gobierno está más dedicado a destruir lo que encontró que en construir lo que no tiene plan y por eso creo que el presidente fue llevado a esta instancia sin tener real conocimiento del daño que se le hace al país y del daño que se le hace a los uruguayos", dijo en ese entonces.

Además, consideró que Orsi "se pasó de rosca" al decir que había indicios de un fraude contra el Estado uruguayo.

Presentación de los aviones A-29 Super Tucano que la Fuerza Aérea Uruguaya sumó a su flotilla. Foto: Leonardo Mainé

Cinco meses más tarde, con más información sobre la mesa, el gobierno reafirmó que rescindiría el contrato de forma unilateral "por incumplimientos contractuales graves" por parte de la empresa Cardama, pero también anunció la decisión de "iniciar acciones por daños y perjuicios".

Orsi aseguró que se iniciarán "acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo", porque Uruguay ya invirtió dinero para la fabricación de los barcos, y manifestó que se buscará "definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para eso". De todas formas, ratificó que el gobierno procurará "la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la soberanía de la defensa nacional" con otro proveedor.

Lacalle Pou y Orsi se llevan pequeños aviones como regalo

En cuanto a los -29 Super Tucano, forman parte de la renovación de la flota de combate, un proceso que busca devolverle al Estado la capacidad efectiva de control y custodia de su espacio aéreo. Estas aeronaves son parte de un contrato firmado a fines de 2024 en el que se dispuso la compra de un total de seis.

Durante la presentación, Lacalle Pou y Orsi recibieron una representación pequeña de un avión de este tipo.

Orsi recibe una representación de un avión A-29 Super Tucano. Foto: Leonardo Mainé