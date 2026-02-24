"Botín político": el cruce entre Carlos Negro y su antecesor por la seguridad pública y el "robo del siglo"

El ministro del Interior, Carlos Negro, respondió a críticas de la oposición acerca del procedimiento para impedir el denominado "robo del siglo" en Uruguay y también a cuestionamientos sobre cómo se está llevando a cabo la política de seguridad pública del gobierno de Yamandú Orsi.

Negro aseguró que la investigación por el túnel en Ciudad Vieja "tiene muchas puntas" y "mucho aún para dar". Aseguró que los detenidos no declararon cuál era el objetivo final, pero la hipótesis del ministerio sigue siendo la misma: planeaban robar un banco entrando por la puerta, a modo de rapiña o copamiento, y escapar a través del túnel que conectaba con la red de saneamiento. Así fue el robo al Banco Río en Argentina en 2006.

"La palabra robo no existe en el vocabulario jurídico uruguayo pero su uso coloquial permite referirse a copamiento, rapiña o hurto. En este caso no tenemos claro cuál era la finalidad sino hipótesis, algunas más plausibles que otras", explicó Negro en diálogo con Doble Click (FM Del Sol).

El ministro entiende que entrar a la bóveda de un banco mediante un boquete que conectara el túnel es "bastante poco probable" porque "dañar una bóveda es prácticamente imposible". Contó que en 2005 en Fortaleza (Brasil) se hizo algo así pero con una explosión, lo cual implica riesgo de muerte para los delincuentes. La modalidad más probable es la de rapiña o copamiento: entrar al banco por la puerta, tomar rehenes, agarrar el dinero y fugar haciendo uso del túnel.

"Hay varios ejemplos, incluso hay series", dijo Negro, aunque reconoció que "es contrafáctico" porque "las personas no han declarado cuál era la finalidad".

Personal de Bomberos ingresa a alcantarilla que va hacia túnel cavado por delincuentes Foto: Darwin Borrelli

Dejar que se cometiera el crimen "hubiera implicado poner en riesgo no solo la propiedad y el sistema financiero sino la vida de las personas". A entender de Negro, "la acción de la Policía fue verdaderamente muy oportuna".

En el programa radial Negro fue consultado acerca de una publicación de Nicolás Martinelli, quien fuera ministro del Interior en el gobierno de Luis Lacalle Pou. El exministro aseguró que el operativo por el "robo del siglo" fue, en realidad, para "tapar el choque" que días atrás había protagonizado el actual jerarca, así como para "tapar operativos como el del clásico, que fallaron por todos lados".

Martinelli cuestionó que se actuó ante una "una tentativa de hurto, sin esperar a agarrarlos infraganti" a los delincuentes, lo cual "debilita la prueba para Fiscalía y, si hay condenas, serán menores".

El túnel del humo



Tapar el choque. Muchas preguntas, pocas respuestas.

Tapar operativos como el del clásico, que fallaron por todos lados.



En el medio, la necesidad de levantar la imagen de un ministro, hoy la peor evaluada por la ciudadanía: enfrentado con la oposición, con… pic.twitter.com/INSAvvomjG — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) February 9, 2026

"Ni siquiera está claro qué iban a robar, si iban a robar algo, o si el túnel tenía otro objetivo. Lo único seguro es que, con un par de palas y picos oxidados, no iba a temblar precisamente la plaza financiera", afirmó.

Negro respondió que "realmente" le "asombra" lo declarado por Martinelli. "La Policía tiene tres funciones: prevenir, conjurar y reprimir. Se previene el delito para que no se cometa, el que se ha empezado a cometer se conjura, y por último, si el delito ya acaeció, se reprime", describió y agregó: "Yo no conozco política criminal en el mundo que espere a las tercera fase, a la consumación del delito, para actuar".

"Esperar a que el delito se consuma implicaría, en la hipótesis del copamiento, que se tomaran rehenes y eventualmente muriera alguna persona", deslizó Negro.

Nicolás Martinelli, exministro del Interior. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Consideró que es incluso "más sorprendente" manifestar que "una operación de inteligencia policial de esta envergadura" fue "para tapar un choque con libreta vencida".

Carlos Negro, ministro del Interior, cuestionó a la oposición por su postura de "hostigamiento permanente"

"No debería ser el rol de la oposición el hostigamiento permanente a los funcionarios que tienen a cargo la seguridad pública. Ha sido lo común no solo en Uruguay sino en el resto de la región. La seguridad constituye un botín político y así se utiliza, lamentablemente. Tenemos que entender que la seguridad pública es una cuestión de Estado y no reconoce mayores diferencias ideológicas", indicó Negro, y añadió que la discusión constante "no permite trabajar en forma mancomunada hacia un objetivo común".

Por otro lado, también respondió a críticas de la oposición acerca del primer año de gestión: "Transcendimos las incautaciones a nivel histórico; aprehendimos a los narcotraficantes y directores de organizaciones criminales más importantes del país; conjuramos el peligro de una catástrofe como podría haber sido este robo; bajamos todos los indicadores delictivos, prácticamente; por primera vez bajamos la tasa de homicidios, desde la pandemia hasta ahora, en el guarismo más importante. Decir que hemos perdido un año me parece por lo menos arriesgado".