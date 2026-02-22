Manini Ríos: “Le dije a Lacalle Pou que hostilidad con Cabildo Abierto" iba a hacer ganar al Frente Amplio

Fuera del Parlamento y enfocado en la reorganización Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos analiza el retroceso electoral de su partido y apunta contra sus exsocios de la coalición.

En una charla frontal, habla de “mezquindad política” y denuncia la compra de dirigentes. Sostiene que la dispersión de votos terminó beneficiando al Frente Amplio. Se declara por fuera de los dos bloques y dice que “el recreo” aún no terminó.

-¿Cómo se siente ante el nuevo escenario que se dio tras las elecciones de 2024, sin una banca propia en el Parlamento?

-En la vida normal de cualquier ciudadano. Tengo actividades privadas que atender pero, además, tengo la responsabilidad de presidir Cabildo Abierto (CA). Más allá de la mayor o menor fuerza que tengamos, hay que atender la dinámica del partido. Incluso se instalará la asamblea federal, algo que se estableció en los nuevos estatutos. Tendrá 50 integrantes y se la quiere convocar de manera trimestral. La dinámica de organización del partido va a aumentar hacia el próximo proceso electoral. El gran objetivo es recuperar el terreno perdido.

-¿Se imagina buscando esos votos como una pieza de la coalición o considera que esa puerta ya se cerró?

-Es demasiado prematuro hablar sobre cuál va a ser nuestra conducta en 2029. Queremos actuar con independencia de criterio y no atarnos a ninguno de los dos grandes bloques en los que está dividida la política en Uruguay. No tiene sentido que integremos el bloque opositor porque tenemos diferencias sustanciales, pero pueden cambiar muchas cosas que hoy no tenemos en vista. En cambio, el Frente Amplio y la coalición tienen similitudes. Prácticamente coinciden en las políticas de seguridad pública, incluso uno de los principales asesores del ministro del Interior, Carlos Negro, es colorado (N.de.R: Diego Sanjurjo). Además, la coalición no cambió mucho las políticas que aplicó Eduardo Bonomi. También hubo una continuidad en la gestión vinculada a la droga, e hicieron causa común contra nuestra iniciativa para cambiar la ley que legalizó la usura, que es inconstitucional. Además, bombardearon nuestra iniciativa para que las concesiones de largo plazo sean controladas por el Senado .

Guido Manini Ríos, exsenador de la República y líder de Cabildo Abierto. Foto: Natalia Rovira

-En retrospectiva, ¿deberían haberse resuelto de otra forma las diferencias internas en CA? Quizás el resultado electoral hubiera sido distinto de haber retenido los votos de Eduardo Lust...

-CA pagó el precio por cómo se dio su conformación inicial. Lo conocí a Lust unos meses antes de las elecciones de 2019. Un día vino a esta misma oficina a pedir para ser candidato y se le dio luz verde. Así como él, vinieron varios. Después empezamos a ver que había gente que tenía pensamientos distintos y, sobre todo, proyectos y ambiciones propias. Totalmente lícitas, no los critico. Hubiéramos deseado, por supuesto, mantener la fuerza inicial, pero ellos pensaron que, tirándose en forma diferente, iban a tener éxito electoral. Ninguno lo logró y, lamentablemente, esa dispersión generó, en buena medida, el fracaso electoral. De no haberse ido esa gente, la realidad sería otra, incluso para los propios interesados.

-Lorena Quintana, su compañera de fórmula, se alejó tras las elecciones para formar su propio partido con un perfil marcadamente religioso. ¿Cómo lo tomó?

-Ella tenía su propio proyecto. Hay quienes dicen que lo tenía desde el primer día. Fue una buena candidata a vicepresidente y no me cabe más que desearle mucha suerte. Por supuesto, muchas de las cosas que propone nosotros siempre las hemos impulsado, desde antes de que integrara la fórmula.

Guido Manini Ríos, exsenador de la República y líder de Cabildo Abierto. Foto: Natalia Rovira

-Ella creó el Encuentro Nacional Cristiano dentro de CA y se retiró apenas se conoció el mal resultado electoral. ¿Lo interpreta como una traición?

-El término traición es muy duro. Lo dejo reservado para la guerra y cosas mucho más fuertes que la política. De lo contrario, son muy pocos los que se salvarían de la etiqueta de traidores. Lo lamentable es que, a veces, quienes abandonan un proyecto se transforman en los peores críticos porque tienen que justificar su decisión. Es más, diría que estos son los más hostiles con CA. Es una pena esa dispersión porque da una imagen de debilitamiento.

-También estuvo el caso de Eduardo Radaelli...

-Sí. El Espacio de los Pueblos Libres también se escindió. Muchísima gente de esos espacios permaneció en el partido y va a continuar porque estaba por las ideas y no por cargos o beneficios que podía tener. El fracaso electoral de 2024 hizo que no tuviéramos la posibilidad de atender ambiciones de muchos que ahora buscan caminos o espacios en otros partidos.

-¿Sugiere que Quintana buscaba un beneficio personal?

-No quiero dar nombres, pero hay gente que abandona CA cuando no se le puede dar respuesta a su ambición personal.

Guido Manini Ríos, exsenador de la República y líder de Cabildo Abierto. Foto: archivo El País

-Pese a la caída, obtuvieron dos bancas en Diputados que son clave en un Parlamento sin mayorías. ¿Mantiene diálogo fluido con Álvaro Perrone o él actúa con autonomía?

-Tenemos diálogo. Nos reunimos de manera periódica y estamos en contacto por WhatsApp a diario con un intercambio de ideas. De las votaciones en el Parlamento, el noventa y pico por ciento ha sido coordinado. El restante son votaciones que surgieron en la madrugada o a último momento porque alguien trajo una propuesta. En alguna ocasión hubiera votado distinto. Somos coherentes con lo que dijimos cuando terminó el proceso electoral: vamos a apoyar lo que esté bien y no vamos a apoyar lo que esté mal, sin importar los bloques.

-Votar junto al Frente Amplio tensiona la relación con la coalición. ¿Cree que esto afectará su desempeño en los próximos comicios?

-Hay una tremenda hipocresía y un tremendo cinismo al apuntar a CA, poco menos, como un aliado del Frente Amplio, cuando ellos han sido los verdaderos aliados en las cosas esenciales. ¿O lo esencial es el impuesto de Temu? Si viene un proyecto de ley del Frente que es bueno para la gente, lo vamos a votar y no nos interesa que nos etiqueten y rotulen con tanto cinismo, hipocresía y caradurismo, como lo hacen. ¿Nos va a costar en lo electoral? Es probable porque tienen una potencia para imponer opinión a través de medios de comunicación que nosotros no tenemos. Siempre van a imponer ideas distorsionadas y, si eso es lo que quieren hacer para arrimar electorado a su causa, lo harán sin lugar a dudas. Pero no nos vamos a callar y estamos convencidos de que es CA -y no los demás- quien marca las posturas firmes frente a las cosas que se están desmadrando en Uruguay.

Guido Manini Ríos, exsenador de la República y líder de Cabildo Abierto. Foto: Natalia Rovira

-Ese “cinismo” que menciona refiere a sus exsocios de coalición...

-No quiero generalizar. Son varios referentes blancos y colorados que han salido, pero no son todos. Han acusado a CA poco menos de traidor, de lesa coalición o de lesa democracia... No sé de qué delito. Entiendo que hay mucha hipocresía.

-¿Cree que esta hostilidad dentro de la oposición termina perjudicándolos a todos? Un Cabildo debilitado difícilmente pueda aportar los votos necesarios para ganar un balotaje...

-En agosto de 2023 tuve conversaciones, por un lado, con el entonces presidente Luis Lacalle Pou, y, por otro lado, con el candidato a la Presidencia Álvaro Delgado. También lo hice en 2024. Les transmití que estaban siendo hostiles con CA de manera permanente. Había periodistas que se dedicaban a ensuciar al partido que claramente respondían a ellos. Ese debilitamiento iba a hacer ganar al Frente Amplio. Les decía que, de cada tres votantes que perdiera el partido, dos se irían al otro bloque. Fue exactamente lo que ocurrió. No lo entendieron, siguieron siendo hostiles. Cuando podían, nos vetaban artículos o nos ninguneaban proyectos. Ignoraron iniciativas nuestras y a los seis meses les cambiaban el autor y las presentaban casi idénticas. Ese tipo de mezquindad política llevó a que el partido se fuera debilitando. Aparte del estímulo a las deserciones: hubo más de un dirigente de CA que fue directamente comprado por tal o cual partido socio de la coalición. Los votos que trajimos en 2019 desde el Frente Amplio volvieron en 2024.

Yamandú Orsi y Guido Manini Rios en acto en conmemoración del 212 aniversario de la Batalla de Las Piedras. Foto: Leonardo Mainé

-¿Cuál es la estrategia para recuperar ese electorado perdido?

-Vamos a seguir levantando nuestras banderas de siempre que, honestamente, no difieren mucho de las de 2019. Esto porque no se ha solucionado ninguno de los grandes temas. Aquella famosa frase de “se acabó el recreo”… El recreo no se acabó nunca. Pero no porque nosotros no hayamos propuesto permanentemente cambios sustanciales. El recreo no se acabó y, hoy por hoy, diría que el malandraje está de fiesta como nunca. Esa bandera de lucha tiene plena vigencia. En las deudas, la gente está más enterrada que cuando lo planteamos hace cuatro años. Otra bandera: ¿realmente no entendemos que es un desastre cómo se está inundando de droga toda la sociedad? Por otra parte, se da el diálogo sobre la seguridad social, pero, si la proyección demográfica no cambia, ¿quién va a sostener el sistema dentro de 20 o 30 años? Nosotros presentamos un proyecto en 2022 y nunca se nos contestó. Insistimos y no hubo caso. ¿Cómo pretendemos recuperar el terreno perdido en las últimas elecciones? Hablando con la gente, siguiendo con la coherencia en nuestros planteos y esperando que las personas valoren o maduren en su decisión lo que planteamos. Por supuesto que en el voto influyen muchas cosas, como la infernal maquinaria publicitaria que pueden bancar los que tienen grandes recursos.

-¿Qué evaluación hace de este primer año de gestión de Yamandú Orsi?

-Dejó gusto a poco. No han sido encarados realmente los temas grandes. Hubo algunas desprolijidades laterales de varios jerarcas que han llevado a renuncias. Pero en los temas centrales todavía no le hemos visto las patas a la sota. En seguridad, estamos esperando a ver cuál política se va a implementar. También tenemos expectativa de que en estos meses se cristalice una ley que atienda a los deudores, pero seguramente no será el proyecto ambicioso que teníamos. A su vez, tenemos la expectativa puesta en lo forestal porque ya hemos conversado de aprobar una ley que ponga ciertos límites a la plantación en las mejores tierras del país. Por lo tanto, con la poca fuerza política que tenemos desde el punto de vista parlamentario, queremos avanzar lo más posible en lo que nosotros entendemos como bueno.

Ojeda, Mieres, Manini y Delgado Foto: Ignacio Sánchez