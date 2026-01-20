CA insiste con impuestos a la marihuana equiparables a cigarrillos y alcohol; posturas cruzadas en otros partidos

Cabildo Abierto (CA) impulsará aplicar mayores impuestos a la venta de marihuana en locales con licencia otorgada por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), una propuesta que ya se ha manejado en legislaturas pasadas.

El diputado Álvaro Perrone insiste en equiparar, en términos tributarios, el consumo de cannabis legal a la venta de otras drogas como el tabaco o el alcohol, ya sea a través del Impuesto Específico Interno (Imesi) o el Impuesto al Valor Agregado (IVA), o ambos.

En diálogo con El País, el legislador criticó que “los que consumen marihuana no pagan ningún tipo de impuesto”, a diferencia de que “hasta el más humilde de los uruguayos que va a comprar un paquete de fideos paga IVA”.

“Creo que es de justicia que paguen algún impuesto, porque la explicación que dieron en su momento, cuando crearon la ley de la marihuana, era que no le ponían impuesto porque tenían que competir con el narcotráfico. Que si lo hacían más caro, la gente iba a seguir en el tráfico comprando de forma ilícita y no de forma legal. Ahora, con ese criterio, también revisemos los impuestos de, por ejemplo, los cigarros, que se venden más de contrabando que los que se venden por la vía legal”, afirmó.

En esa línea, aludió a lo dicho por Daniel Salinas, exministro de Salud Pública, en su cuenta de X, acerca de “crear un fondo para recuperación o cese del consumo” con lo recaudado por un eventual tributo. Esto se orientaría hacia el “tratamiento de adictos” o campañas educativas de concientización, según dijo Perrone.

Consultado sobre cómo se realizaría el planteo general, el diputado indicó que “un tema impositivo tiene que ser enviado por el Poder Ejecutivo”. “Nosotros tenemos que plantearlo, o puede ir a una negociación. El tema lo tienen que agarrar los ministerios de Economía y Salud, porque la campaña de prevención no se hace. No hay ninguna campaña de prevención de consumo de la marihuana”, sostuvo.

En 2025, el Ircca vendió 4.290 kilos de marihuana en farmacias, por encima del registro de 2024 (3.207) y de 2023 (3.254). Según la variedad, que implica diferente potencia y precio, fueron unos 3.250 kilos de épsilon, 670 kilos de gamma, 210 kilos de beta y 160 kilos de alfa. Los sobres de cinco gramos de cannabis alfa ($ 480), beta ($ 500), gamma ($ 560) y épsilon ($ 610) se venden en 55 farmacias adheridas en todo el país.

Asimismo, con respecto a cuánto podría recaudarse anualmente, Perrone estimó que, por ejemplo mediante la aplicación de IVA, se podría llegar a una cifra promedio de aproximadamente $ 100 millones por año: “Nada despreciable”.

Posturas cruzadas

Este planteo de CA no es nuevo, sino que viene desde períodos anteriores. De hecho, en 2017, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley que también aplicaba Imesi e IVA a la venta de cannabis, además de la creación de “un impuesto específico que gravará la producción doméstica del cannabis destinada al uso personal y la producción de los Clubes de Membresía Cannábicos destinada al consumo de sus socios”.

Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, manifestó que no ve “razones para dejar afuera a la marihuana” de los impuestos que ya tienen “todas las denominadas drogas como cigarros y alcohol”. Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani indicó a El País que está “plenamente de acuerdo” con la iniciativa de Perrone.

En contraposición, Pablo Abdala, diputado blanco, dijo a El País que “en principio no (advierte) que esa propuesta genere mayor beneficio”, si bien recordó que votó en contra de la legalización del cannabis en 2013. “Creo que no cumplió ninguno de sus objetivos, ni desalentó el consumo ilegal, ni combatió el mercado informal, todo lo contrario. El narcotráfico siguió creciendo. Pero mal que bien, se instauró un sistema que se ha ido consolidando en el curso de la última década, y creo que una medida de estas características, en este contexto, podría eventualmente estimular a que aumentara el consumo ilegal”, aseguró.

Desde el Frente Amplio, varios legisladores consultados por El País prefirieron de momento no opinar al respecto. No obstante, el senador Eduardo Brenta señaló que uno de los “objetivos fundamentales” de la legalización de la venta de cannabis es “combatir el mercado ilegal”. Por ello puntualizó que se debería evaluar hasta qué punto aplicar este tipo de gravámenes podría perjudicar la “competitividad” del producto frente a la venta ilícita.