Caso Cardama: comisión especial que investigará el proceso desde 2010 ya debate sobre a quiénes citar

En una sesión de menos de cinco minutos, lo que contrastó con la semana entera dedicada por el Parlamento en idas y vueltas hasta acordar de qué manera los legisladores investigarán el caso Cardama y sus antecedentes, la Asamblea General votó este lunes la conformación de una comisión especial que estará integrada por 17 legisladores de todos los partidos políticos.

Salvo en el caso de los partidos chicos, los nombres de los diputados y senadores que representarán a los partidos Nacional y Colorado se terminaron de definir en el momento, atentos —sobre todo en la bancada rival— a qué equipo conformaban los otros. Un equilibrio de perfiles "técnicos y políticos" y atendiendo a su vez a la particular agenda legislativa de cada candidato fue lo que terminó configurando los equipos seleccionados.

Así, y como fue acordado el viernes pasado, el Frente Amplio tendrá mayoría de este cuerpo —lo representarán Nicolás Viera, Eduardo Brenta, Sebastián Sabini, Lilian Kechichian (senadores), Joaquín Garlo, Carlos Rodríguez, Tatiana Antúnez, María Inés Obaldía y Fernando Amado (diputados)— y la oposición, que tendrá a su cargo la presidencia, los otros ocho: Pablo Abdala, Gabriel Gianoli y el senador José Luis Falero, por el Partido Nacional; Maximiliano Campo y Felipe Schipani, por el Partido Colorado; más Alvaro Perrone (Cabildo Abierto), Gerardo Sotelo (Partido Independiente) y Gustavo Salle (Identidad Soberana).

De parte del oficialismo, según dijo el senador Sebastián Sabini, se valoró a la hora de la designación a los diputados y senadores que más habían trabajado en el tema y también se puso hincapié en mantener un equilibrio entre los sectores.

Formarán parte de la investigadora cuatro legisladores el Movimiento de Participación Popular (Viera, Sabini, Garlo, Rodríguez), uno de la Vertiente Artiguista (Brenta), una de La Amplia (Obaldía), una de Seregnistas (Kechichian) y una del Partido Comunista (Antúnez).

El presidente será el senador Falero, aunque como se encuentra de licencia, durante las primeras sesiones será el diputado Abdala el que las conducirá.

Lo que viene ahora son reuniones y encuentros de preparación entre las distintas bancadas, antes de la primera convocatoria formal de esta comisión, que como anunció la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, será este miércoles a las nueve de la mañana.

Los planes que ya se van delineando

Los enfoques que buscarán imponer los legisladores, a lo largo de un plazo de seis meses de trabajo, son básicamente dos y sustancialmente diferentes: el Frente Amplio apuntará a indagar y profundizar en las irregularidades constatadas durante el proceso de contratación del astillero Cardama —firma con la que se rescindió el contrato para adquirir dos patrulleras oceánicas por poco más de 82 millones de euros—, como los problemas en la presentación de la garantía —que llevaron al gobierno y al FA hablar de "fraude"— y en la construcción de los buques; y la oposición pondrá la lupa en lo ocurrido en los últimos meses, desde que el gobierno, al decir de blancos y colorados, llevó adelante una decisión tomada de antemano para interrumpir el contrato con Cardama por razones "políticas"; "hubo un boicot y un fin político para perjudicar al anterior gobierno de coalición", dijo, por ejemplo, el colorado Schipani en este sentido.

En la oposición hay ideas, que ya han sido fruto de intercambios formales, sobre las principales figuras a ser convocadas. Todos dan por sentado de que la ministra Sandra Lazo debe comparecer, así como el prosecretario Jorge Díaz o actores como el abogado penalista, excanciller y exsecretario de Presidencia Gonzalo Fernández, quien participó de una reunión en la Torre Ejecutiva el año pasado —luego del primer anuncio de la rescisión, el 22 de octubre— en representación de Cardama, para buscar soluciones al problema de la garantía de fiel cumplmiento. También se espera la comparecencia de los integrantes de la Armada que han hecho inspecciones in situ en la ciudad de Vigo, así como los que asesoraron positivamente la contratación del astillero español.

Se descuenta que darán testimonio los exministros Javier García y Armando Castaingdebat, además del exsubsecretario Rivera Elge, entre otros. También desde el FA, distintos actores han señalado las posibles responsabilidades (políticas o de otra índole) que podrían recaer en funcionarios o jerarcas que intervinieron durante el proceso.

Ahora bien, en lo que hay un acuerdo bastante extendido entre oficialismo y oposición, sobre que, en principio, los presidentes —Yamandú Orsi y el anterior, Luis Lacalle Pou— deben quedar de lado. Por una cuestión de respetar la investidura y porque "no hay tradición" de mandatarios yendo al Parlamento, recinto en donde los jefes de Estado son representados por sus ministros.

Pero no es un tema necesariamente cerrado. El diputado Schipani, por ejemplo, dijo a El País que planteará que "tiene que venir Orsi" a dar sus explicaciones.

Se estudian “por lo menos cinco” astilleros

El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó este lunes que el gobierno, luego de la rescisión con Cardama, estudia otras alternativas para adquirir patrullas oceánicas durante este período, una orden que el primer mandatario fijó como prioritaria.

“Este mes tendría que tener por lo menos seleccionadas dos de las opciones que más nos gustan”, afirmó. En esta dirección, dijo que se evaluarán “condiciones técnicas y la transparencia a la hora demostrarle a la ciudadanía y fundamentalmente a la Armada Nacional los equipamientos que estamos adquiriendo”. Hubo, hasta el momento, “por lo menos cinco propuestas”.

Con respecto a la inversión, Orsi dijo que uno de los aspectos más relevantes a considerar por el Ejecutivo es que lo que se pague “se vaya a hacer”. Agregó, además, que una de las opciones para realizar la compra de los buques militares es España, “donde hay varios astilleros”.

“Lo importante es que sean empresas que están acostumbradas a hacer estas cosas. Tenemos que ir por la mejor opción y por supuesto que hay costos a analizar. Pero por comprar barato no podemos cometer los errores que se cometieron otras veces”, consideró.