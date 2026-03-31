Muerte de una familia en Florida: qué se sabe de la investigación del choque y del conductor que resultó ileso

La Policía y la Fiscalía intentan avanzar en la investigación del siniestro fatal múltiple que ocurrió en la noche del lunes en la ruta 56, en el departamento de Florida, que costó la vida de una familia entera: padre, madre y dos hijos.

El niño fallecido tenía dos años; su hermana, nueve; la mujer tenía 28 y el hombre 32. Todos iban en un auto junto a otro hombre de 42 años quien fue trasladado con "lesiones de extrema entidad" a un hospital. Inicialmente Policía Caminera había difundido que cinco personas resultaron fallecidas, pero luego rectificó la información. Fuentes de Caminera informaron en la tarde de este martes a El País que la situación del herido permanece incambiada: se mantiene en estado crítico.

El siniestro ocurrió sobre las 21:00 en la ruta 56. Se trató de un impacto por alcance, ya que los dos vehículos involucrados iban en el mismo sentido. "La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante por causas a determinar impacta la parte trasera del auto en el que viajaban cinco pasajeros", indica el parte oficial.

El conductor de la camioneta, en tanto, es un hombre de 48 años que resultó ileso. El resultado de la espirometría dio cero. De momento lo que se sabe es que luego del impacto se siguió desplazando sobre la faja natural al costado de la ruta, derribó un alambrado e ingresó a un campo, donde recorrió más de 300 metros hasta que se detuvo.

Vehículo involucrado en accidente fatal en Florida. Foto: Policía Caminera

La ruta se mantuvo obstruida durante la madrugada y toda la mañana. Se liberó pasado el mediodía cuando terminó el trabajo del personal de Accidentología Vial que concurrió al lugar para realizar pericias.

Belso Rodríguez, vocero de la Policía Caminera, consideró en diálogo con Subrayado (Canal 10) que este es "un episodio de suma tristeza, una verdadera tragedia".

Conductor de la camioneta quedará en libertad a la espera de las pericias

El conductor de la camioneta, señaló Rodríguez, "no tiene ningún tipo de lesiones". Las causas del siniestro aún están a determinar y se aguardarán las pericias y declaraciones para corroborar hipótesis.

Una de las incógnitas a resolver es por qué, luego del impacto, el conductor de la camioneta siguió su desplazamiento e ingresó a un campo particular tras derribar el alambrado y recorrió más de 300 metros, por ejemplo, si fue producto de la velocidad con la que circulaba en la ruta.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de segundo turno de Florida, Evangelina Torres, quien de momento no tiene en su escritorio los resultados de las pericias como para imputar al conductor. Según supo El País, el hombre quedará en libertad, emplazado y con alguna medida como fijación de domicilio y prohibición de salir del país para eventualmente ser llamado a una audiencia de formalización de la causa más adelante.

Los estudios de campo aún deben procesarse para sacar conclusiones de cuáles fueron las causas del siniestro, a qué velocidad iba cada vehículo y qué responsabilidad le cabe a los involucrados.