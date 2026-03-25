Siniestro fatal en Florida: conductor falleció tras chocar contra un árbol en ruta 12

Un hombre mayor de edad murió este miércoles en un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta 12, en el departamento de Florida, informó la Policía Caminera.

Según información primaria, el siniestro fatal se produjo sobre las 10:30 en el km 14,500 de Ruta 12. Un auto que circulaba de este a oeste despistó y chocó contra un árbol. El auto tenía como único ocupante al conductor, quien murió en el lugar.

La víctima todavía no fue identificada, informó la Policía. Para el operativo se requirió el trabajo de personal de Bomberos.

Trabaja en la zona Policía Científica. La investigación quedó a cargo de Fiscalía.