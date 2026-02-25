Diputados blancos solicitan "convocatoria urgente" a ministros de Trabajo e Industria por cierre de empresas

A través de una misiva dirigida a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, los diputados del Partido Nacional Mario Colman y Fermín Farinha solicitaron la convocatoria urgente de los ministros Juan Castillo (Trabajo) y Fernanda Cardona (Industria). El pedido surge tras la confirmación de cierres de operaciones, suspensiones de actividades y envíos masivos al seguro de paro que, según las cifras manejadas, ya afectan a más de 2.700 trabajadores de forma directa.

La preocupación parlamentaria radica en que estos eventos no se perciben como episodios aislados, sino como reflejo de dificultades estructurales que impactan en múltiples departamentos y sectores económicos.

La solicitud de comparecencia, a la que accedió El País, busca obtener detalles sobre las medidas de contingencia que el Poder Ejecutivo está implementando para mitigar el impacto en las comunidades locales, así como conocer la evaluación oficial sobre la competitividad del país frente a las recientes decisiones empresariales que han dejado a miles de familias en la incertidumbre.

Mario Colman, diputado del Partido Nacional por Colonia. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Las empresas afectadas y el impacto por sector

El relevamiento detallado en la solicitud parlamentaria expone "una crisis que atraviesa diversos rubros". En el sector industrial, se destaca el cierre de las dos plantas de Yazaki, con más de 1.100 afectados, y la planta de Fenedur con 40 despidos. El sector cárnico también sufre un fuerte impacto: la planta de Marfrig en Tarariras inició una licencia por tiempo indeterminado que alcanza a unos 900 operarios, mientras que Fricasa mantiene a más de 200 trabajadores en el seguro de paro desde marzo de 2025.

A esto se suma la situación en Paysandú, con la suspensión temporal de AmBev (Cympay) que afecta a 100 personas y la reducción de plantilla en Paycueros.

Trabajadores de Ambev. Foto: SOEN

Incertidumbre en servicios globales y tecnología

El cierre de operaciones de Ultimate Kronos Group (UKG) significó la pérdida de 300 empleos, mientras que la salida de Verizon afectó a otros 265 trabajadores. Asimismo, la empresa Sabre atraviesa un proceso de reestructura que implica entre 150 y 200 desvinculaciones. Por su parte, el sector citrícola reporta una situación crítica que involucra a más de 3.000 trabajadores, sumando presión a un panorama laboral ya complejo.

Además de los cierres, los legisladores señalaron que "la incertidumbre aumenta ante los trascendidos sobre propuestas gubernamentales para la reducción de la jornada laboral y la exigencia de preaviso a las empresas".

Pancarta frente a la planta de Yazaki.

La Comisión de Legislación del Trabajo buscará clarificar qué estrategias se proyectan para sostener la competitividad nacional y qué acciones se prevén para prevenir nuevas situaciones similares. Se espera que, además de los ministros, se convoque a delegaciones de las empresas involucradas y representantes de los trabajadores para obtener una visión integral de la problemática.