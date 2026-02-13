BASF ratificó despidos ante el Ministerio de Trabajo y reunión con ejecutivos se aplazó para marzo

Ejecutivos de BASF Service America, empresa de soluciones químicas, logísticas y tecnológicas, se reunirán con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el próximo mes para dialogar sobre el despido de entre el 30% y 40% de la fuerza laboral en Uruguay. Por este motivo, las autoridades cancelaron la reunión prevista para hoy donde la empresa brindaría detalles sobre la reestructura. “Hubo comunicación oficial con los representantes de la empresa donde ratificaron el comunicado público”, dijo el titular de la cartera, Juan Castillo.

“Hay una decisión de la empresa que está discutiendo una estrategia en el mercado, de competitividad y de productividad”, dijo Castillo según lo que se dialogó con la multinacional alemana y agregó. “Todavía no tienen bien el resultado, pero puede traer consecuencias de envío del seguro paro, capaz ocasionales achiques de la plantilla también”.

En noviembre del año pasado, la directora general de BASF en Uruguay, Patricia Nunes, había señalado: “Hay servicios globales que podríamos dar desde Uruguay, pero no lo hacemos por los altos costos”, y agregó: “En la operativa de Uruguay aspiro a mantener lo que tengo, no a crecer”.

Por su parte, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo en diálogo con Doble Click (FM Del Sol): “Se nos explicó que no avisaron antes porque habían priorizado avisar a todos los trabajadores a nivel mundial, no es una situación solo en Uruguay”. Según los datos a los que accedió la cartera, “hay 8.000 trabajadores involucrados alrededor del mundo, en Alemania, Malasia, Brasil y Uruguay”. Sin embargo, Barrios apuntó que la compañía “transmitió la tranquilidad de que no van a dejar su operativa en Uruguay”.

La decisión

La firma indicó que la decisión se tomó “para asegurar a largo plazo su competitividad en costos, resiliencia y una prestación de servicios coherente para las unidades de negocio en todo el mundo” y “para responder aún mejor a los cambiantes requerimientos de los negocios de BASF y aumentar significativamente la eficacia de costos”.

Barrios había indicado que la cartera conoció la noticia a través de la prensa y dijo que “son realidades a las que nos vamos a tener que ir acostumbrando por este mundo tan cambiante”.

“Si se logra revertir un puesto de trabajo, un servicio en Uruguay, para nosotros es un logro. Se abre un nuevo desafío al estar hablando de una decisión que no está tomada”, dijo la jerarca. Por su parte, la empresa sostuvo que la noticia “se filtró a nivel mundial”.

BASF. Foto: Natalia Rovira.

Sobre la noticia divulgada el pasado martes, Castillo dijo: “Uruguay no merece enterarse por los pasillos de cuál es la situación de una empresa”.

La empresa y los trabajadores concretaron una reunión (town hall, donde altos directivos presentan datos a los empleados) el miércoles en formato livestream (transmisión virtual) a nivel global.

La multinacional tiene previsto consolidar los servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub global en India y los logísticos en uno ya existente ubicado en Kuala Lumpur. “Ahora se pretende “ajustar los servicios”, algo que “se trata de un proceso global, no es algo que solo se aplique en Uruguay”, indicó el comunicado.

Sin embargo, BASF defendió que no tiene previsto abandonar sus funciones en Uruguay, sino que reducirá su personal. En la instancia del miércoles, los ejecutivos indicaron que se mantendrán reuniones con cada área en particular para plantear los próximos pasos a seguir.

Por otra parte, fuentes de la empresa informaron que los principales cambios que se generarán en este proceso se observarán a partir del 2027 y agregaron que no existen cambios relevantes previstos para el corto plazo.

Cierre de empresas

El 2025 estuvo marcado por cierre de empresas y conflictos sindicales en varios sectores de actividad. Una de las más polémicas y que encendió la alerta en el sector tecnología fue la salida de UKG (Ultimate Kronos Group) en noviembre. La firma anunció a través de un video a sus empleados que cerraría sus operaciones en Uruguay tras cuatro años instalada en las oficinas del LATU. La medida afectó a unos 300 empleados y la empresa justificó la decisión debido a “una combinación de dinámicas de mercado y prioridades comerciales a largo plazo”.

Ministro de Trabajo, Juan Castillo. Foto: Estefanía Leal.

A partir de este y otros cierres de empresas, la cartera promovió un proyecto de ley que consistía en notificar al gobierno antes de tomar cualquier decisión que afecte al personal. “Nos parece un instrumento cada vez más válido”, había señalado Castillo sobre la iniciativa. Fuentes del MTSS señalaron a El País que se están redactando los últimos detalles para presentar el proyecto.

“Lo que sucede es que los anuncios e instalaciones de la nueva empresa no son noticias. Entonces más o menos estamos en los mismos niveles de empleo, hay más personas ocupadas ahora que el año pasado”, defendió Castillo sobre el cierre de empresas.