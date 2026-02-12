Autoridades alemanas de BASF viajarán a Uruguay para reunirse con el gobierno: la situación de la empresa

Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo, informó este jueves que autoridades de la empresa BASF llegarán a Uruguay desde Alemania en marzo y se reunirán tanto con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, como con otros actores del gobierno. El objetivo es dialogar sobre el presente de la empresa en el país, luego del anuncio de próximos despidos por reestructura global de la compañía.

"Se nos explicó que no avisaron antes porque habían priorizado avisar a todos los trabajadores a nivel mundial, no es una situación solo en Uruguay", detalló Barrios en diálogo con Doble Click (FM Del Sol).

Según los datos a los que accedió la cartera, "hay 8.000 trabajadores involucrados alrededor del mundo, en Alemania, Malasia, Brasil" y también Uruguay. Sin embargo, la directora nacional de Trabajo apuntó que la compañía "transmitió la tranquilidad de que no van a dejar su operativa en Uruguay".

BASF. Foto: Natalia Rovira.

Barrios había dicho este miércoles que el gobierno se enteró de la reestructura de BASF a través de la prensa. Consultada por los motivos que dio la empresa, la directora de trabajo dijo que "se toma conocimiento cuando ya se decidió" una reestructura. Sin embargo, BASF, a día de hoy, todavía no ha iniciado ese proceso. "En el transcurso del año irán apareciendo novedades", expresó.

Además, la empresa argumentó que la noticia "se filtró a nivel mundial".

Desde el Ministerio de Trabajo buscarán "acompañar a los trabajadores que se van a ver afectados". "Si se logra revertir un puesto de trabajo, un servicio en Uruguay, para nosotros es un logro. Se abre un nuevo desafío al estar hablando de una decisión que no está tomada", expresó Barrios.

"Son realidades a las que nos vamos a tener que ir acostumbrando por este mundo tan cambiante", sentenció.

BASF. Foto: Natalia Rovira.

Lo que se sabe hasta ahora de los próximos despidos en BASF

Luego del anuncio de reducción de entre el 30% y 40% de la plantilla de trabajadores –que reúne a más de 1.000 personas–, la empresa alemana de soluciones en química, logística y tecnología BASF Services America en Montevideo, emitió un comunicado en el que brindó más detalles del proceso. La firma indicó que la decisión se tomó “para asegurar a largo plazo su competitividad en costos, resiliencia y una prestación de servicios coherente para las unidades de negocio en todo el mundo” y “para responder aún mejor a los cambiantes requerimientos de los negocios de BASF y aumentar significativamente la eficacia de costos”.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) citó a la empresa a una reunión el próximo viernes, según dijo el titular de la cartera, Juan Castillo. “Uruguay no merece enterarse por los pasillos de cuál es la situación de una empresa”, señaló y recordó el proyecto impulsado por el MTSS a raíz del cierre de varias empresas durante el próximo año que consistía en notificar al gobierno antes de tomar cualquier decisión que afecte al personal.

“Nos parece un instrumento cada vez más válido”, sostuvo Castillo y agregó que aún no se tienen novedades por parte de la empresa pero que el impacto en la cantidad de trabajadores “golpea en la opinión pública”.

Reunión con personal

La empresa y los trabajadores concretaron una reunión (town hall, donde altos directivos presentan datos a los empleados) ayer en formato livestream (transmisión virtual) a nivel global. En el encuentro, los empleados de Uruguay participaron de una reunión donde la empresa brindó explicaciones sobre su situación

El encargado de liderar la reunión fue Tobias Dratt, presidente de la división Global Business Services. Según supo El País, se informaron datos generales, aunque algunos de ellos ya habían sido divulgados. La empresa defendió que no tiene previsto abandonar sus funciones en Uruguay, sino que reducirá su personal. En la instancia, los ejecutivos indicaron que se mantendrán reuniones con cada área en particular para plantear los próximos pasos a seguir.

BASF.

En 2021 la empresa se sometió a una reestructura en la unidad de Global Business Services (GBS): una estrategia corporativa que centraliza, estandariza y optimiza procesos internos como finanzas, Recursos Humanos (RR.HH.), logística y Tecnología de la Información (TI). BASF aseguró que no se concretarán despidos de forma inmediata, sino que los cambios pueden tardar varios meses y los más significativos se producirán en esta área.

Fuentes de la empresa dijeron a El País que “no es un problema de que Uruguay sea caro; es algo que excede al país”, y agregaron que se trata de una reestructura de las operaciones de la empresa a nivel global.

Fuentes de la empresa informaron que los principales cambios que se generarán en este proceso se observarán a partir del 2027 y agregaron que no existen cambios relevantes previstos para el corto plazo.

BASF opera en Uruguay desde 2014 en el World Trade Center, donde tiene uno de sus tres hubs internacionales. A nivel local, la empresa brinda soporte a más de 72 compañías en 18 países y opera en cuatro idiomas: español, inglés, portugués y francés y tiene previsto concentrar parte de las nuevas operaciones en la India. Los mayores volúmenes de venta desde Uruguay están dirigidos a Estados Unidos, Brasil y Canadá.

La multinacional representa el 5% de las exportaciones de servicios globales desde Uruguay (que en 2024 superaron los US$ 4.100 millones). La empresa se destaca por soluciones agroindustriales, energías renovables, productos químicos y tecnologías de superficie, nutrición y cuidado.

“Nosotros advertimos que tenemos un problema de competitividad muy serio que en el sector servicios iba a pegar de doble manera”, señaló Perea.