Reestructura de BASF en Uruguay: advertencia por costos que había hecho la empresa y dólar que "está matando" al sector

El problema de competitividad que atraviesa Uruguay alcanzó a uno de los sectores más consolidados de la economía: la industria tecnológica. El reciente anuncio del despido de entre el 30% y 40% de la planilla total de más de 1.000 empleados en la empresa alemana de servicios de la industria química, logística y tecnológica, BASF Services America en Montevideo (donde tiene uno de los tres hubs globales), dejó entrever las dificultades del sector y los efectos de la caída del dólar. Está previsto que la empresa mantenga una reunión interna en formato town hall (altos directivos presentan a los empleados) hoy para conocer más detalles de la reestructura y brindar información al gobierno.

Fuentes de la empresa dijeron a El País que, “no es un problema de que Uruguay sea caro; es algo que excede al país” y agregaron que se trata de una reestructura de las operaciones de la empresa a nivel global. También sostuvieron que en las próximas horas se conocerá de forma oficial la reestructura que tiene prevista la empresa a través de un comunicado y luego de una instancia con el personal.

Por su parte, el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Amilcar Perea, —de la que BASF es socia— indicó a El País que la situación de la multinacional “no es un tema coyuntural” y agregó que si bien aún no cuenta con información primera mano de la empresa, sostuvo que, “este tipo de empresas se pueden relocalizar muy rápidamente y eso hace que esos lugares los ocupes en otra parte del mundo que sea más competitiva”.

La secretaria de seguridad social de la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios (Fuecys), Lorena Bossi, señaló a El País que si bien los trabajadores no cuentan con un sindicato base afiliado a Fuecys, fuentes del personal indicaron que la empresa atravesaba “problemas de competitividad”.

“Esa reestructura la hacen en todas las sedes corporativas que tienen por el mundo. Va a afectar por todos lados y el área que más afecta en Uruguay es el de finanzas”, aseguró.

Por su parte, el gobierno sigue de cerca esta problemática aunque aún no recibió información oficial, según indicaron a El País autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El jefe de la cartera, Juan Castillo, informó que no recibió notificación por parte de la empresa ni denuncia de los trabajadores, mientras que la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, sostuvo que la cartera conoció la noticia a través de la prensa.

La empresa

BASF opera en en Uruguay desde 2014 en el World Trade Center, donde tiene uno de sus tres hubs internacionales. A nivel local, la empresa brinda soporte a más de 72 compañías en 18 países y opera en cuatro idiomas: español, inglés, portugués y francés y tiene previsto concentrar parte de las nuevas operaciones en la India. Los mayores volúmenes de venta desde Uruguay están dirigidos a Estados Unidos, Brasil y Canadá.

BASF representa el 5% de las exportaciones de servicios globales desde Uruguay (que en 2024 superaron los US$ 4.100 millones). La empresa se destaca por soluciones agroindustriales, energías renovables, productos químicos y tecnologías de superficie, nutrición y cuidado.

BASF. Foto: Natalia Rovira.

En 2021 la empresa se sometió a una reestructura en la unidad de Global Business Services (GBS): una estrategia corporativa que centraliza, estandariza y optimiza procesos internos como finanzas, RRHH, logística y TI.

Con este cambio, la firma tenía previsto que a partir de 2023 se ahorren más de 200 millones de euros anuales y se reduzcan unos 2.000 puestos de trabajo a nivel mundial. La unidad GBS se estableció en 2020 y alrededor de 8.400 empleados fueron transferidos a la nueva área.

Bossi y Perea coincidieron en que la situación actual del sector servicios se encuentra golpeada por la competitividad, por lo que resulta complejo pensar en una reinserción de los trabajadores en el corto plazo.

Perea recordó que una de las últimas actualizaciones respecto a la situación de la empresa fue durante el evento Uruguay Global Service Day organizado por el Instituto Uruguay XXI en noviembre del año pasado. “BASF marcaba claramente su preocupación con el aumento de costos medidos en euros y con la baja de precio del dólar”, dijo.

En esa instancia, la directora general de BASF en Uruguay, Patricia Nunes, había señalado: “Hay servicios globales que podríamos dar desde Uruguay, pero no lo hacemos por los altos costos”, y agregó: “En la operativa de Uruguay aspiro a mantener lo que tengo, no a crecer”.

El presidente de la CUTI resaltó que en noviembre del año pasado los costos en Uruguay se ubicaban en cifras similares a los costos en Alemania –donde se encuentra la sede central de la empresa–. “BASF decía que no solamente no tenía capacidad de traer nuevos negocios, sino que serían felices si pudieran mantener los volúmenes de negocios”, recordó.

Dólar

En noviembre de 2025 y con un dólar que se negoció en promedio a $ 39,72, el sector servicios comenzó a encender las alarmas, en particular con la salida de UKG (Ultimate Kronos Group). La firma anunció a través de un video a sus empleados que cerraría sus operaciones en Uruguay tras cuatro años instalada en las oficinas del LATU. La medida afectó a unos 300 empleados y la empresa justificó la decisión debido a "una combinación de dinámicas de mercado y prioridades comerciales a largo plazo".

UKG. En mayo de 2023, la empresa inauguró sus oficinas en el LATU.

“Lo de UKG fue una alerta, las reacciones fueron tibias o mínimas, llegamos a un umbral del dólar a $ 37. Esto hizo que recién ahí el gobierno tomara medidas activas que nos parecen correctas, pero que nos parecen también que podían haber sido tomadas antes”, sostuvo Perea.

Consultado sobre las medidas anunciadas por el Banco Central (BCU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en relación al bajo valor del dólar el mes pasado, Perea señaló: “Creemos que es necesario seguir trabajando en políticas activas en materia monetaria (...) que estuvieron ausentes durante mucho tiempo, tanto del periodo de gobierno anterior como en este”.

Perea también sostuvo que si bien la caída del dólar se da a nivel mundial, su cotización actual en Uruguay es un factor que “está matando” al sector ya que uno de los principales destinos con los que comercializa es Estados Unidos, aunque los costos en el mercado uruguayo están medidos en pesos.

El sector

“Nosotros advertimos que tenemos un problema de competitividad muy serio que en el sector servicios iba a pegar de doble manera”, señaló Perea y agregó que el impacto se generaría en dos niveles: “Por un lado eso es un sinsentido atraer nuevos servicios, pero por otro lado, hace que se desinviertan las empresas”.

El gobierno uruguayo proyecta para el quinquenio 2025-2029 un crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,4%. “Si no tenemos condiciones de competitividad, ese crecimiento es imposible”, dijo Perea.

Por otra parte, el presidente de la CUTI resaltó el alto nivel del personal del sector en Uruguay y agregó que en materia de recursos humanos, el país “es excelente, pero si no tenemos un precio mínimamente competitivo, con la calidad no alcanza”. El ejecutivo de la CUTI insistió con que no se trata de un tema aislado el caso de UKG o BASF y dijo: “como era esperable, está afectando el trabajo de calidad”.