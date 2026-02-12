US$ 500 millones en Atlántida: el megaproyecto para crear una “ciudad de los 5 minutos”

Un predio de más de 230 hectáreas ubicado en el eje Atlántida–Villa Argentina–Fortín de Santa Rosa será el soporte de un ambicioso desarrollo urbano de usos mixtos que demandaría una inversión superior a los US$ 500 millones en un horizonte de 20 años. Según adelantó Forbes y confirmó El País, el proyecto es impulsado por la desarrolladora Kopel Sánchez, en co-desarrollo con el Estudio Luis Lecueder, y apunta a combinar vivienda, trabajo, comercio, naturaleza y sustentabilidad en una de las últimas grandes extensiones de tierra sin urbanizar del área metropolitana hacia el este.

Según explicó Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez, el origen de la iniciativa se remonta a hace tres años, cuando un grupo de desarrolladores argentinos acercó la tierra con la intención inicial de venderla. “Nos trajeron esta tierra y empezamos a analizar la potencialidad y el futuro crecimiento de hacia dónde iba la ciudad y qué podíamos hacer”, relató. Tras un proceso de análisis urbano y territorial, la propuesta derivó en una asociación con los propietarios del predio y otros inversores.

La operación concluyó en junio del año pasado con la adquisición de unas 238 hectáreas. De ese total, “90 hectáreas están entre la ruta Interbalnearia y el Río de la Plata, entre el límite del Fortín de Santa Rosa y Villa Argentina, y las otras 148 hectáreas están al norte de la ruta Interbalnearia en el eje del corredor vial”, detalló Sánchez.

Un proyecto urbano, no solo residencial

El desarrollo no estará enfocado exclusivamente en vivienda. De acuerdo con Sánchez, se trata de un proyecto urbano de usos mixtos, una tipología que, según señaló, tiene amplia presencia a nivel internacional pero escasa aplicación en Uruguay. “Acá se va a combinar vivienda, comercios y trabajo”, afirmó, y agregó que el objetivo es incorporar “las buenas prácticas que vemos en otros países a nivel mundial”.

Nota a Sebastian Sanchez y Fabian Kopel, directores de Kopel Sanchez, en sus oficinas en Montevideo, ND 20240429, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

El concepto principal es el de la “ciudad de los cinco minutos”, donde las personas puedan vivir, trabajar, consumir y disfrutar de distintas experiencias en un mismo entorno. “Proyectos urbanísticos donde vos podés vivir, trabajar, comprar, tener diferentes experiencias o, solo si pasás por ahí, poder disfrutar de esos proyectos, todo con un entorno de naturaleza y sustentabilidad”, explicó.

Inversión a largo plazo y desarrollo por etapas

El proyecto se concibe como una iniciativa de largo aliento, con una ejecución escalonada. “Estamos imaginándonos una inversión en 20 años que puede alcanzar o pasar los US$ 500 millones”, señaló Sánchez.

En términos demográficos, el predio tendría capacidad para albergar a unas 5.000 personas. “Nosotros estamos imaginando que ahí van a vivir, en 20 años, entre 5.000 personas”, indicó.

Vista aérea de Atlántida. Foto: Ricardo Figueredo

“Nuestro proyecto hoy no está definido, y creo que el potencial que tiene es que la incertidumbre se transforma en flexibilidad”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que se trata de un desarrollo “en etapas que se va a ir haciendo camino al andar”, adaptándose a los cambios en las formas de vida, trabajo y experiencia urbana.

Integración territorial

El director de Kopel Sánchez destacó que el proyecto se inserta en una zona ya consolidada desde el punto de vista residencial. “Ya hay gente viviendo en Villa Argentina, Atlántida, El Fortín y Parque del Plata”, explicó, al señalar que el área cuenta con población estable tanto hacia el este como hacia el oeste y el norte.

Según relató, los estudios realizados por la empresa, incluidos focus groups con personas jóvenes, arrojaron una alta disposición a vivir en la zona. “Nunca tuvimos un no en los focus group”, afirmó, y agregó que dentro del propio equipo hay personas que ya residen en el entorno y se trasladan diariamente a Montevideo.

Sustentabilidad y diversidad del territorio

Entre los ejes centrales del proyecto se destacan la sustentabilidad y la integración con el entorno natural. “Es un proyecto que va a ser sustentable, que va a traer las buenas prácticas de la sustentabilidad”, señaló Sánchez, al tiempo que resaltó la diversidad del predio: “Tiene aspectos de costa, aspectos rurales y mucha diversidad en el mismo terreno”.