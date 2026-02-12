Sindicato de transportistas de carga se declaró en conflicto, ¿qué implica y cuál es el motivo?

El Sindicato Único del Transporte de Carga Ramas y Afines (Sutcra) se declaró en conflicto por el envío a seguro de paro de una trabajadora de la empresa transportista Biesar del Grupo Fraylog. Según explicó a El País el dirigente del Sutcra, Juan Dorado, el gremio aguarda las gestiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y agregó que si bien los trabajadores no tomaron una resolución, el Ferrocarril Central y la planta de celulosa de UPM en Río Negro serían las principales terminales donde aplicarían medidas de paro y movilizaciones.

El dirigente sindical sostuvo que se le planteó a la empresa adoptar un sistema de rotación de trabajadores en seguro de paro. Sin embargo, resaltó que Fraylog no aceptó la propuesta y la trabajadora transcurre el cuarto mes en el que accede al subsidio, por lo que se espera que culmine en despido. "Después de eso viene el despido en una empresa en la que no justifica de ninguna manera", dijo.

Transporte de carga

En noviembre del año pasado y mientras se desarrollaba el conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario (Supra), los trabajadores de transporte de carga mantuvieron reuniones con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, por un episodio similar con la misma empresa.

El motivo de las movilizaciones el año pasado fue el despido de un trabajador referente del sector forestal que transportaba cargas para Montes del Plata y UPM a través de la empresa transportista Biesar del Grupo Fraylog. Esta situación tuvo un final positivo ya que, según había comentado la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, las partes aceptaron la propuesta del gobierno y se retomaron las tareas con normalidad.

Transporte de carga.

Este conflicto se genera en medio de discusiones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por la reglamentación del convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la duración del trabajo y períodos de descanso en el transporte por carretera. Los actores del sector transportista en Uruguay presentaron hace algunas semanas distintas propuestas para discutir en detalle la entrada en vigencia de la normativa.

Este año también se comenzó a implementar la guía electrónica de transporte de carga que tiene previsto conocer —mediante la instalación de GPS en los camiones— cómo es la circulación de los vehículos, las cargas que trasladan y qué rutas recorren. Esta herramienta —más conocida como el Gran Hermano del transporte de carga— se comenzó a implementar en unas 15 empresas y se aguardan los primeros resultados de su implementación.