"Me equivoqué": estremecedor audio de controlador aéreo que no pudo evitar el accidente de avión en Nueva York

El controlador aéreo del aeropuerto LaGuardia de Nueva York admitió por radio haberse equivocado minutos después del choque entre un avión y un camión de bomberos que dejó dos pilotos muertos, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.

"Estábamos lidiando con una emergencia antes. Me equivoqué", declaró el controlador aéreo a un piloto.

La conversación se produjo menos de 20 minutos después de que colisionaran en la pista 4 del aeropuerto neoyorquino un avión de Air Canada, procedente de Montreal, y un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender un incidente en la pista.

"No fue agradable de ver", afirmó el piloto de Frontier Airlines que vio el accidente antes de que le dieran permiso para regresar a la puerta de embarque.

"Sí, lo sé. Intenté contactar con ellos", lamentó el controlador, que insistió en haberse equivocado pese a que el piloto intentó tranquilizarlo diciéndole que hizo "lo mejor que pudo".

Avión de Air Canada Express que se accidentó en el aeropuerto de LaGuardia en New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

El audio de esta conversación de la frecuencia de radio del aeropuerto, obtenido a través de la página LiveATC.net, precede a la investigación que deben llevar a cabo las autoridades para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con otro audio, el controlador autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista para atender a otro avión que alertó de un olor extraño dentro de la aeronave antes de aterrizar.

En este audio, se escucha cómo el controlador intenta impedir que el camión cruce la pista ante la presencia del avión.

"Alto. Alto. Alto. Alto, camión 1. Alto", le ordenó para intentar evitar la colisión.

Imágenes de la AFP tomadas este lunes en la mañana muestran el avión con el logotipo de Air Canada Express aún en la pista de aterrizaje, con la cabina y la parte delantera gravemente dañadas.

El vehículo de rescate, también dañado, yacía volcado sobre un césped detrás del aparato.

Camión de bomberos embestido por un avión de Air Canada Express en el aeropuerto de LaGuardia en New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Por ahora solo se ha reportado la muerte del piloto y el copiloto. Los conductores del camión resultaron heridos. De los 41 pasajeros y miembros de la tripulación que fueron trasladados al hospital, 32 ya recibieron el alta.

El aeropuerto de LaGuardia permaneció cerrado por algunas horas. Las autoridades locales y estatales lamentaron lo ocurrido y aseguraron estar monitoreando la situación. Además el presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió al accidente como "terrible".

"Cometieron un error. Es un trabajo peligroso. Es terrible", declaró el mandatario.

Avión de Air Canada Express que se accidentó en el aeropuerto de LaGuardia en New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Traducción del diálogo completo del controlador aéreo durante el accidente del Air Canada

— Camión 1 y compañía, Torre LaGuardia, solicitan cruzar la pista 4 en Delta.

— Camión 1 y compañía, crucen la pista 4 en Delta.

— Camión 1 y compañía, cruzando la pista 4 en Delta.

— -Frontier 4195, deténgase ahí por favor.

— Pare, pare, pare, pare, camión 1, pare, pare, camión 1, pare.

— Pare camión 1, pare, camión 1, pare.

— Delta 2603, frustre la aproximación, pista 2000, 646.

— Jet 646, déjeme ver si tengo un vehículo aquí, mantenga posición, sé que no puede moverse. Los vehículos ya están respondiendo hacia usted.

(...)

— Traté de comunicarme con mi equipo y estábamos lidiando con una emergencia antes y me equivoqué.

Otro piloto: — No, hombre, hiciste lo mejor que pudiste.