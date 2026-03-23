Despliegue del ICE en el JFK y Newark: por qué agentes de inmigración controlan los aeropuertos de Nueva York

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegaron este lunes en los aeropuertos John F. Kennedy (JFK) y Newark, en Nueva York, para aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés).

"La Autoridad Portuaria espera que todo el personal destinado a colaborar en las tareas de control de pasajeros reciba la formación adecuada y se centre en apoyar las operaciones de control", apuntó un portavoz de esa entidad en un comunicado.

El "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció ayer que EE.UU. desplegaría a partir de hoy a agentes de ICE para ayudar a los trabajadores del TSA, que llevan sin cobrar desde febrero.

En una entrevista con el programa State of the Union, de la cadena CNN, Homan explicó que los agentes ayudarán a la TSA "a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados", como vigilar una salida.

Críticas a trabajo del ICE en aeropuertos

La medida ha suscitado críticas entre políticos de la oposición como Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, donde se encuentra el aeropuerto de Newark, si bien opera para Nueva York. Aseguró que enviar a agentes del ICE "sin formación" a los aeropuertos "no es una solución aceptable".

"Cada vez que (el presidente) Donald Trump se entromete, provoca el caos entre la población estadounidense. Esta última propuesta no es una excepción", aseveró en un comunicado.

El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

BREAKING🚨: ICE Agents are now patrolling in Terminal 5 at JFK Airport in NYC as Huge TSA Lines continue.

pic.twitter.com/RQspHCN4jm — Officer Lew (@officer_Lew) March 23, 2026

🚨HOLY CRAP!!!



The Atlanta TSA line has now stretched to a stunning 153 minute-wait-time... AT 6AM IN THE MORNING!!!!



The line is WRAPPING AROUND BAGGAGE CLAIM!!!



THIS IS PURE INSANITY!!!!!! pic.twitter.com/2MluEMjitJ — Matt Van Swol (@mattvanswol) March 22, 2026

Insane crowd at TSA PreCheck lines at JFK Airport pic.twitter.com/JsnUqrhMkm — Surajit (@surajit_ghosh2) March 22, 2026

La suspensión del pago de los sueldos de los trabajadores de TSA llevó a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como el JFK o el de Newark.

La negativa de los demócratas a financiar el DHS se originó después de que en enero dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes federales en el marco de las redadas migratorias masivas activadas por el Gobierno de Trump en el estado de Minesota.

El despliegue del ICE tiene lugar después de que un avión de Air Canada procedente de Montreal y un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria colisionaran en la pista del aeropuerto LaGuardia, en Queens.

Un Air Canada Express CRJ-900 se encuentra en la pista después de chocar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. Foto: ANGELA WEISS/AFP

Por ahora solo se ha reportado la muerte del piloto y el copiloto, mientras que los conductores del camión y varios pasajeros y miembros de la tripulación resultaron heridos.

El aeropuerto de LaGuardia permanecerá cerrado hasta, por lo menos, las 14:00 hora local (18:00 GMT).

EFE