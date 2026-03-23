Mayor portaaviones de EE.UU. abandona el mar Rojo y llega a isla griega de Creta

El portaaviones estadounidense "USS Gerald R. Ford", buque de guerra que apoyó los bombardeos contra Irán desde los primeros días de marzo, arribó este lunes procedente del mar Rojo a una base militar en isla griega de Creta luego de sufrir un incendio, según informó la emisora pública ERT.

De acuerdo al medio, el regreso a la base militar estadounidense de Souda (al norte de Creta), tiene como fin el reabastecimiento del portaaviones.

Aún así, ERT indicó, sin precisar fuente, que durante su estadía en la isla se realizarán inspecciones relacionadas a un incendio dentro de la nave ocurrido el 12 de marzo, en la lavandería principal.

USS Gerald R. Ford, el portaaviones de la Armada de Estados Unidos. Foto: EFE

La base militar estadounidense en Souda es la única en la región que cuenta con capacidad para recibir este portaaviones de propulsión nuclear; se trata del buque militar mas grande y potente del mundo.

El inicio de las llamas no estuvo vinculado a los ataques contra Irán, según informó el día del incidente el Comando Central de las Fuerzas Navales en su cuenta de X.

El incendio, que fue controlado pasadas las 30 horas de su inicio, dejó a 600 tripulantes de 4.500 a bordo sin camas, por lo que algunos de ellos debieron dormir en el suelo o en mesas, según divulgó el medio estadounidense The New York Times.

Además, dos marineros recibieron atención médica producto de heridas leves, según el comando central.

El USS Gerald R. Ford ya había sido desplegado en el Caribe meses atrás desde el Mediterráneo para participar en el bloqueo a Venezuela, y posteriormente fue enviado a Medio Oriente.

Con información de EFE