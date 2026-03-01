Ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, en vivo: últimas noticias, imágenes y respuesta internacional

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta de gran escala contra Irán el sábado 28 de febrero, en medio de una de las mayores crisis geopolíticas recientes en Medio Oriente.

La operación incluyó bombardeos y misiles dirigidos a varias zonas del país, entre ellas la capital, Teherán



Donald Trump y Benjamin Netanyahu aseguraron que el ataque mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.



y aseguraron que el ataque mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí. Aviación israelí atacó la ciudad de Teherán . Irán atacó Jerusalén y dejó al menos ocho fallecidos.



. Irán atacó Jerusalén y dejó al menos ocho fallecidos. Irán asegura que vengará la muerte de su líder supremo, Alí Jameneí.

Estas fueron las principales noticias de la jornada del domingo acerca del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel:

19:10 |Varios heridos tras caer un misil iraní en una carretera de Jerusalén

Varias personas resultaron heridas la noche de este domingo tras caer un misil en una carretera en el área de Jerusalén, donde la Policía reportó impactos de fragmentos caídos en la zona.

Las cifras de heridos varían de acuerdo a la información aportada por los diferentes servicios de emergencias. Mientras que los Bomberos de Israel dieron en un primer momento siete heridos, el servicio de socorro Magen David Adom (MDA) informó de seis en un primer momento y luego de cinco, de los cuales, añadió, dos eran por ansiedad.

La Policía reportó en un comunicado más reciente a seis heridos.

El proyectil cayó en una carretera de salida de Jerusalén, donde las imágenes ofrecidas por los servicios de emergencias muestran un gran cráter en la vía con un vehículo dañado al lado.

Los paramédicos del MDA informaron de que han tratado a un hombre de 46 años en estado moderado por heridas de metralla, quien fue evacuado al hospital Shaarei Tzedek, otras dos personas con heridas leves y dos más con un cuadro de ansiedad.

"Agentes de policía y expertos en desactivación de bombas se dirigen al lugar de los hechos para realizar exploraciones y neutralizar cualquier amenaza potencial", informó a su vez la Policía israelí.

No se ha informado de más heridos en ninguna otra zona impactada de la ciudad santa.

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan un automóvil destruido después de que un misil impactara en una carretera de Jerusalén. Foto: AFP.

18:45 | Trump instó a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura".

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable", declaró Trump en una declaración publicada en un video en su red social, Truth Social.

Según dijo, "todo" el mando militar de Irán "ha desaparecido" y muchos de ellos "quieren rendirse para proteger sus vidas": "Quieren inmunidad".

Aun así, Trump adelantó que las operaciones continúan "con toda su fuerza" y así lo harán "hasta que se alcancen todos los objetivos".

El mandatario defendió estas acciones como "necesarias" para garantizar la seguridad de los estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la reunión inaugural de la Junta de Paz Foto: AFP

18:15 | Trump cree que la ofensiva militar contra Irán podría durar cuatro semanas

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo que la ofensiva militar contra Irán iniciada este sábado junto con Israel podría durar cuatro semanas.

"Calculamos que durará más o menos cuatro semanas. Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos", dijo en declaraciones al diario británico Daily Mail, donde señaló que desde el principio han contemplado ese periodo de tiempo.

Este mismo domingo, en otra entrevista con la cadena estadounidense CNBC, el líder republicano había señalado que la operación, bautizada como "Furia Épica", va más rápido de lo previsto.

En el Daily Mail añadió que se está desarrollando sin sorpresas, aunque mejor de lo esperado. En los bombardeos se mató este sábado al líder supremo iraní, Alí Jameneí, y según dijo Trump a ese rotativo a "unos 48" integrantes de su cúpula.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

18:11 | Emiratos Árabes cierran su embajada en Irán

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de todos los miembros de su misión diplomática en la República Islámica por los ataques con misiles y drones de los últimos dos días, que considera "una agresión" y una escalada "peligrosa e irresponsable".

Según informa la agencia oficial emiratí WAN, los EAU consideran "los flagrantes ataques con misiles iraníes contra territorio de los EAU" actos "de agresión contra civiles, como zonas residenciales, aeropuertos, puertos e instalaciones de servicios".

Esta imagen satelital tomada por 2026 Planet Labs PBC el 1º de marzo de 2026 muestra una columna de humo que se eleva en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, después del impacto de un proyectil. Foto: Planet Labs PBC/AFP.

Desde que Irán comenzó sus ataques de represalia contra objetivos vinculados a los EE.UU. e Israel en todo Medio Oriente, entre ellas las bases militares estadounidenses en Emiratos, al menos 3 personas han muerto en el país del golfo Pérsico.

17:00 | Medio Oriente "tiene mucho que perder"

La jefa de la diplomacia de la UE advirtió este domingo que Medio Oriente "tiene mucho que perder" en caso de una guerra prolongada e instó a Irán a abstenerse de lanzar ataques indiscriminados en represalia por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel.

"Los acontecimientos que se están desarrollando en Irán no deben conducir" a una escalada que pueda "amenazar a Medio Oriente, Europa y más allá, con consecuencias impredecibles, también en el ámbito económico", dijo Kaja Kallas, en nombre de los 27 países de la UE, tras una reunión de emergencia de ministros de Relaciones Exteriores.

Kallas. La alta representante de la UE convocó a Consejo de Ministros del bloque por el tema iraní. Foto: AFP fotos

16:45 | Trump habla con Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este domingo con los líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) después de los nuevos ataques de Irán en respuesta al operativo conjunto que acabó con la muerte de su líder, el ayatolá Alí Jameneí.

Según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario mantuvo contactos con los líderes de estos países, algunos de los aliados de EE.UU. en la región donde tiene bases militares.

Desde que EE.UU. e Israel iniciaran la bautizada como operación Furia Épica contra Irán, ese país ha respondido con ataques contra Israel, en Tel Aviv y Jerusalén, y otros países de la zona como EAU, Catar, Baréin y Kuwait.

Trump está monitoreando el operativo desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, pero esta tarde regresará a Washington.

Oficiales de servicios de emergencia israelíes buscan entre los escombros en el lugar de un ataque con misiles en Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. Foto: AFP.

16:00 | Nueve muertos y once desaparecidos por ataque de misil iraní en Israel

Nueve personas murieron el domingo en el centro de Israel cuando un edificio se derrumbó por el "impacto directo" de un misil iraní, informaron las autoridades israelíes, que reportaron además 11 desaparecidos.

Decenas de trabajadores de emergencias israelíes fueron desplegados en el lugar del impacto en la ciudad de Bet Shemesh. Un fotográfo de AFP vio a estos equipos retirando un cadáver del edificio alcanzado por un misil.

"Se evacuó a más de 45 heridos de distinta gravedad y se recuperaron los cuerpos de nueve víctimas mortales. En este momento, hay 11 personas desaparecidas", informó la policía israelí en un comunicado.

"Hasta ahora, más de 45 heridos en varios niveles de gravedad han sido evacuados y se han recuperado los cuerpos de nueve víctimas", dijo la policía en un comunicado

15:15 | Estados Unidos ha destruido nueve buques de guerra iraníes

Estados Unidos ha destruido nueve buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica, anunció este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió de que hundirá también el resto de la Marina iraní.

"Me acaban de informar de que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!", dijo en su cuenta de la red Truth Social.

Trump aseguró que, en otro ataque, fue destruido el cuartel general de la Marina iraní y agregó, de forma sarcástica, que "por lo demás, su Armada está muy bien".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el estado de la Unión en el Capitolio. MANDEL NGAN/AFP

14:25 | Trump dice que los nuevos líderes de Irán quieren negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el país.

"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", declaró en una entrevista telefónica con la revista estadounidense The Atlantic.

El republicano, que anunció el ataque el sábado tras dar por fracasadas las negociaciones nucleares con Teherán, afirmó que Irán ha tardado demasiado en querer llegar a un acuerdo: "Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado", dijo.

Trump no detalló cuándo comenzarían las nuevas conversaciones y subrayó que algunos de los líderes con los que se había negociado hasta ahora han fallecido.

Donald Trump anunció una operación militar "masiva" contra Irán Foto: EFE/ Cuenta de Truth Social del Presidente de EE.UU. Donald Trump

14:00 | La Policía israelí busca a 11 desaparecidos

Las autoridades israelíes continúan la búsqueda de 11 personas desaparecidas tras el impacto de un misil en la ciudad de Beit Shemesh, en el centro del país cerca de Jerusalén, que dejó al menos nueve muertos y 45 heridos, informó la Policía en un comunicado.

"Actualmente, hay 11 personas desaparecidas con las que aún no se ha establecido contacto. Se están realizando esfuerzos para localizarlas, en paralelo con las operaciones de rastreo en el lugar de los hechos", informó el portavoz del cuerpo de la Policía.

Nueve personas han muerto por el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Shemesh, situada a unos 30 kilómetros de Jerusalén, según la última actualización publicada por el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA).

Al menos cuatro de ellas fallecieron en el refugio de una sinagoga, que resultó semidestruido por el proyectil.

Otras 45 personas resultaron heridas en el impacto del misil, entre ellas tres heridos graves y tres moderados. Uno de los heridos graves es un niño de cuatro años, señaló el complejo médico Shaare Zedek de Jerusalén, al que fue trasladado.

13:20 | Benjamín Netanyahu dice que ofensiva "aumentará aún más" los próximos días

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un videomensaje publicado este domingo en sus canales que la ofensiva israelí en Irán aumentará de forma significativa "durante los próximos días".

"Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente fuerza, y esto solo aumentará aún más durante los próximos días", afirmó el mandatario desde la azotea de la Kiriá, una de las principales bases de la unidad de Inteligencia del Ejército israelí situada en Tel Aviv.

סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה.



אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי. יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי.



כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים.



עם זאת, אלה ימים… pic.twitter.com/cap0Atxlhl — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

El primer ministro dijo haber llevado a cabo una reunión en el complejo con el ministro israelí de Defensa, Israel Katz; el Jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; y el jefe del Mosad, Roman Gofman; a quienes afirmó haber dado instrucciones para la continuación de la campaña.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante el funeral del rehén israelí Ran Gvili. Foto: AFP

13:00| Trump dice que "48 líderes iraníes" murieron hasta el momento

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que 48 líderes iraníes murieron hasta ahora en la ofensiva contra la república islámica iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel.

"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", declaró Trump en una entrevista con Fox News, según fue citado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de los periodistas en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

12:45 |Embajada iraní en Uruguay rechazó ataques de EE.UU. e Israel

La Embajada de la República Islámica de Irán en Uruguay expresó "su más profundo pesar y preocupación, llama la atención de la opinión pública mundial, los gobiernos y las instituciones internacionales, en particular de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, sobre el acto de agresión flagrante y los ataques armados extensos y coordinados de los Estados Unidos de América y el régimen de Israel contra la soberanía y la integridad territorial de la República Islámica de Irán".

La embajada expresó que EE.UU. e Israel "en una violación flagrante de la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Islámica de Irán, ejecutaron una serie de ataques aéreos y militares contra centros de defensa, así como instalaciones civiles e incluso un centro educativo en varias ciudades del país". "Estas acciones constituyen una violación explícita del Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas y representan un caso evidente de agresión armada contra un Estado soberano miembro de las Naciones Unidas", aseguraron.

Embajada de Irán en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

12:30 | Israel dice que destruyó 50% de lanzamisiles de Irán

El Ejército de Israel informó este domingo que destruyó el 50% de los lanzamisiles balísticos de Irán, aproximadamente 200, e impidió la producción de 1.500 misiles.

Israel añadió que inutilizó otras "docenas" de lanzamisiles tras desmantelar la planta central de producción de explosivos de Irán, que producía el material explosivo de los misiles balísticos y de otros tipos de armas, como cohetes o misiles de crucero.

El Ejército también atacó cuatro instalaciones utilizadas para la producción de motores de misiles balísticos, así como "otros aspectos fundamentales de la industria armamentística iraní", logrando "resultados significativos que redujeron las amenazas que el eje iraní representaba para Israel y para toda la región", aseguró su comunicado.

Marineros estadounidenses transfieren municiones a un elevador de aeronaves a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln. Foto: AFP.

12:20 |Tres militares estadounidenses muertos en operación en Irán

Tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la operación contra Irán, anunció el domingo el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Se trata de las primeras bajas estadounidenses conocidas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado masivos bombardeos contra Irán.

El Centcom no reveló ningún detalle sobre el lugar ni la identidad de los soldados en su comunicado en X.

"La situación es cambiante, así que, por respeto a las familias, retendremos cualquier información adicional, incluida la identidad de los guerreros caídos en combate, hasta 24 horas después de que sus allegados hayan sido informados", añadió el mando estadounidense.

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Foto: Mehrnews/EFE

12:15 | Se suspendió la Finalissima 2026 a disputarse en Catar

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo 1º de marzo de 2026 que suspende la Finalissima 2026 que España y Argentina tenían previsto disputar en Lusail. El organismo también pausó todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

El partido entre los campeones de Europa y América estaba pautado para el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail, donde la Albiceleste se coronó campeona del mundo en 2022.

La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa, respectivamente

11:30 | Irán designó a Ahmad Vahidi como jefe de la Guardia Revolucionaria

Luego del ataque que terminó con la vida del líder supremo, Ali Jameneí, y del general Mohamad Pakpur, el gobierno de Irán oficializó la designación de Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica. Vahidi, quien ya había ocupado cargos de relevancia en la administración de Teherán, asume el mando en un clima de máxima tensión militar y política.

Sin embargo, el nombramiento de Vahidi trasciende la frontera iraní y genera una inmediata reacción en el Cono Sur. El nuevo jefe militar es un nombre clave para la justicia argentina, ya que se encuentra prófugo y está acusado de participar activamente en la planificación del atentado a la AMIA en 1994, donde fueron asesinadas 85 personas.

Sobre él pesa un pedido de captura internacional de Interpol desde el año 2007, derivado de las gestiones judiciales realizadas desde Argentina para esclarecer la conexión iraní en el ataque a la mutual judía.

Ahmad Vahidi, nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Foto: AFP.

11:20 |¿Quién era el ayatolá Alí Jameneí, el líder supremo de Irán?

El Gobierno iraní declaró 40 días de luto este domingo 1º de marzo de 2026 por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, tras su muerte a los 86 años en los ataques de Estados Unidos e Israel llevados a cabo este sábado 28 de febrero, informó la televisión estatal iraní.

La muerte del ayatolá fue confirmada por la televisión pública de Irán este domingo, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su fallecimiento en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Ayatolá Alí Jamenei. Foto: AFP

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este domingo que el asesinato del líder supremo iraní, es una "declaración abierta de guerra contra los musulmanes" que legitima a Teherán a vengarse de Israel y Estados Unidos.

Por su parte, el Ejército israelí señaló este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta este sábado líder supremo iraní en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán en colaboración con Estados Unidos.

"Alí Jamenei fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia detallada, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales", detalló el Ejército en un comunicado

10:45 |Presidente de Irán aparece en público

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez tras las especulaciones sobre su destino después de los bombardeos de ayer de Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo, Alí Jameneí.

En una declaración en la televisión estatal, Pezeshkian ofreció sus condolencias a los iraníes por la muerte de Jameneí, lo que calificó como "una gran tragedia" para Irán.

El mandatario iraní confirmó también que, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, el Consejo de Liderazgo, conformado por él; el jefe del Poder Judicial, Golam Hosein Mohseni Eyei, y Alireza Arafi, miembro del Consejo de Guardianes, ha iniciado hoy su labor.

Pezeshkian aseguró además que las Fuerzas Armadas continuarán con "firmeza" sus ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio, así como contra objetivos en Israel.

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando y seguirán actuando con firmeza para destruir las bases de los enemigos, y los frustrarán como siempre", afirmó.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado por la mañana y han continuado este domingo con varias oleadas de ataques en Teherán.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán. Foto: AFP.

10:00 |Qué dijo el papa León XIV sobre la tensión entre Irán, EE.UU. e Israel

El papa León XIV lanzó este domingo 1º de marzo de 2026 un urgente y dramático llamado a la comunidad internacional para frenar la escalada bélica en Irán y el resto del Medio Oriente tras los ataques realizados por Estados Unidos e Israel este sábado 28 de febrero. Durante el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice estadounidense expresó su "profunda preocupación" por las horas críticas que atraviesa la región, advirtiendo que la estabilidad no puede cimentarse sobre amenazas recíprocas ni armamento que solo siembra "destrucción, dolor y muerte".

Con un tono de firmeza moral, instó a los actores involucrados a detener la violencia antes de que derive en una "vorágine irreparable".

La estabilidad, "solo" puede construirse "a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable", dijo el papa.

León XIV. En Barcelona el papa inaugurará la torre de la basílica de la Sagrada Familia. Foto: AFP fotos

09:45 | Muerte de Jamenei fue "un punto de inflexión"

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este domingo que la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, marcó un "punto de inflexión" para la región, mientras su país libra una guerra con la república islámica.

Jamenei "dirigió la campaña de destrucción contra el Estado de Israel, construyó todo el eje del mal a nuestro alrededor y, dentro de Irán, mantuvo una línea intransigente contra el Estado de Israel", dijo Katz en referencia a Jamenei.

"Por lo tanto, su eliminación es un punto de inflexión, junto con [la de] muchos otros altos responsables importantes que fueron eliminados", agregó durante una evaluación de seguridad, según un comunicado de su oficina.

Irán confirma ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes EFE

09:30 | Ocho muertos tras caída de misil en Jerusalén

Ocho personas murieron tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, según la última información del servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, en un ataque que ha provocado también 23 heridos.

El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios. Con estas nuevas víctimas mortales, ya son nueve los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzó la operación contra Irán.

Según el servicio de emergencias MDA, el proyectil impactó sobre "varios edificios" y fueron evacuados al hospital 23 heridos, dos de ellos graves y tres moderados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. Foto: EFE

La Policía informó de que "como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó".

En la nota, indicó que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.

Otro servicio de emergencias, United HAtzala, informó de que hay ocho edificios afectados por el impacto

Un musulmán chií sostiene un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí. Foto: AFP.

09:00 | Nuevos ataques en Irán

La ciudad de Teherán sufrió este domingo una nueva andanada de ataques por parte de la aviación israelí, mientras Irán asegura que vengará la muerte de su líder supremo, Ali Jameneí, que calificó de "declaración abierta de guerra contra los musulmanes".

"Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", dijo el organismo castrense israelí en un comunicado divulgado por Telegram.

Varias explosiones seguidas de columnas de humo pudieron verse en la capital iraní, tal y como muestran las imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad.

También la agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó en Telegram de que se había escuchado "el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán", una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de Teherán informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en esa provincia, que han causado la muerte de 57 personas.

Una columna de humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque de Israel, 28 de febrero de 2026 ABEDIN TAHERKENAREH/EFE

Mientras, el número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

08:45 |Advertencias de Trump

Antes del ataque de Israel a Teherán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, había amenazado a través de la red Truth Social con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si el país persa cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EE. UU. e Israel en venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí.

"Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen los golpearemos con una fuerza nunca antes vista", dice el mensaje de Trump.

Tras la muerte de Jameneí, el ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán.

Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume el cargo junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

08:30 |"Declaración de guerra contra los musulmanes"

Sin embargo, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este domingo que el asesinato de Ali Jameneí es una "declaración abierta de guerra contra los musulmanes" que legitima que Teherán se vengue de Israel y Estados Unidos.

También el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo este domingo que golpearán a Israel y Estados Unidos con una fuerza sin precedentes, en respuesta a la ofensiva lanzada por ambos países contra la nación persa, con la que mataron a Jameneí.

"Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", advirtió.

El Ejército israelí dijo este domingo que fue su fuerza aérea la que acabó el sábado con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra.

Netanyahu. El primer ministro enfrentará elecciones a fin de año. Foto: AFP fotos

Para este ataque, sin embargo, fue clave la información compartida por la CIA sobre la ubicación exacta de Jameneí, según el diario The New York Times, que informa este domingo de que la agencia norteamericana sabía que altos funcionarios iraníes se reunirían el sábado en dicho complejo.

Por su parte, Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr.

Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán también ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Musulmanes chiítas se reúnen durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en Skardu, en la región de Gilgit-Baltistán de Pakistán. Foto: AFP.

08:15 |Ataque al golfo Pérsico

El Ejército iraní anunció hoy en represalia un nuevo ataque contra las bases estadounidenses en algunos de los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí.

"Todos los centros militares enemigos en la región estarán al alcance de los aviones de combate de la Fuerza Aérea", advierte el comunicado del Ejército persa.

Tras los primeros ataques del sábado, Teherán ha lanzado también acciones contra el país hebreo y vecinos como Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak, provocando daños que aún no han podido ser cuantificados de manera oficial.

Un manifestante sostiene una bandera iraní durante una protesta contra el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y el asesinato del líder supremo. Foto: AFP.

Poco después de conocerse de madrugada la muerte de Jameneí, numerosas personas se acercaron a la plaza Enghelab (Revolución) de Teherán para llorar al hombre que ha regido los destinos de la República Islámica los últimos 36 años, pero también para mostrar su desafío.

"Ni negociación, ni rendición, lucha contra Estados Unidos", se gritó en esa plaza bajo un enorme mural que muestra un portaaviones estadounidense golpeado por impactos de misiles.

08:00 |B’nai B’rith Uruguay sobre tensión en Medio Oriente

La organización B’nai B’rith Uruguay emitió un comunicado en el que manifestó su “solidaridad clara y sincera” con las sociedades que, según expresó, "viven bajo la amenaza creciente de la República Islámica de Irán", en el marco del aumento de la tensión en Medio Oriente.

En el documento, la institución señaló que la situación actual constituye un momento “decisivo”, con acontecimientos que se desarrollan con rapidez y generan preocupación a nivel global.

En el texto, la organización sostuvo que “lo que está en juego es el futuro de la región” y afirmó que existen comunidades que buscan vivir en paz “fuera de la amenaza del régimen iraní”. En esa línea, consideró que la gravedad del escenario exige “claridad, responsabilidad y un compromiso firme con la defensa de la seguridad”.

EFE/AFP/El País