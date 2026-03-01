Gobierno argentino eleva sus alertas de seguridad nacional por el los ataques en Medio Oriente

El Gobierno argentino elevó el nivel de seguridad en todo el territorio tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un comunicado del Ejecutivo del presidente Javier Milei, publicado ayer sábado.

“La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, expresó el mensaje. La orden presidencial insta al Sistema de Inteligencia Nacional a monitorear “de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

La medida incluye “objetivos sensibles del país”, entre los que incluye infraestructura crítica y la comunidad judía, “con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes”. dice el comunicado.

También se reforzará el patrullaje de fronteras y la custodia de las sedes diplomáticas extranjeras en el país.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluye el comunicado oficial.

El pasado enero, el Gobierno argentino declaró a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como una “organización terrorista” y declaró al grupo “sujeto a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar sus actividades”.

El Gobierno argentino responsabilizó a esa formación militar iraní de los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires de 1992, con 29 muertos, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa ciudad en 1994 y que causó 85 víctimas mortales. Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hezbolá.

Más de tres décadas después, la causa permanece impune. La justicia argentina impulsa la realización de un juicio en ausencia contra diez acusados iraníes y libaneses.

“Valora y apoya”

El Gobierno argentino expresó ayer sábado que “valora y apoya” el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y condenó las represalias de las fuerzas iraníes contra objetivos en Catar, Arabia Saudí y otros países de Medio Oriente, según un comunicado oficial publicado este sábado.

“El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”, comienza el mensaje difundido en redes sociales por el canciller argentino, Pablo Quirno.

El Ejecutivo del presidente Javier Milei expresó que “confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer las condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera”.

Además, subrayó su “solidaridad con el pueblo iraní, que a lo largo de los años ha manifestado con valentía su aspiración a vivir en libertad”.

Con información de EFE y AFP