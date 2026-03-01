“Extrema preocupación” de la Cancillería de Uruguay y otras declaraciones ante los ataques en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió ayer sábado un comunicado en el que expresa su “extrema preocupación” por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos. Asimismo hizo un llamamiento al respeto del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

“Como país promotor de la paz, Uruguay urge a las partes a la desescalada de la violencia, a mostrar máxima contención, a respetar el derecho internacional humanitario y a retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear”, añadió.

La Cancillería uruguaya informó también que mantiene contacto permanente con el personal diplomático acreditado en sus embajadas en la región, incluyendo en Israel, Irán, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Catar y el Líbano.

Esto a raiz de que la Guardia Revolucionaria iraní confirmara ayer que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

El gobierno de Uruguay también informó que ha activado el procedimiento de coordinación con las embajadas ya mencionadas y que “por el momento, la información que nos proporcionan es que todos los uruguayos se encuentran bien”, dijo el área de prensa de la Cancillería.

“También estamos en contacto con familiares de algunas de las personas que se encontraban casualmente en esos lugares. Todos están bien a pesar del nerviosismo que puede provocar esta situación”, agregó.