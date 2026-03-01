El mundo teme que la guerra en Medio Oriente se extienda y la UE aclara que no participó en ataques a Irán

El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado ayer sábado contra Irán y la respuesta de Teherán contra otros países de la región desataron fuertes reacciones internacionales, que reflejan una gran inquietud por el riesgo de una escalada regional. Varios países también reforzaron sus protocolos de seguridad interna.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a todas las partes a “la mayor moderación” y condenó “los injustificables ataques” de Irán contra Emiratos Árabes Unidos.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo que los programas nucleares del régimen iraní y “su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial”. También anunció un Consejo extraordinario de los ministros de Exteriores para hoy domingo y por videoconferencia, para tratar “la situación de Irán y los rápidos acontecimientos que se están desarrollando en Oriente Medio”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “la escalada” de violencia y pidió “el cese inmediato de las hostilidades”.

El presidente Emmanuel Macron advirtió que la escalada en torno a Irán es “peligrosa para todos” y “debe cesar”. También pidió una “reunión urgente” del Consejo de Seguridad de la ONU.

El gobierno británico instó a evitar que la situación “degenere en un conflicto regional más amplio”.

El gobierno alemán defiende una “reanudación de los esfuerzos para encontrar una solución negociada”, declaró el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, en un comunicado.

Por su lado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a “la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, pero también “las acciones del régimen iraní”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega dijo que el ataque presentado por Israel como “preventivo” no se ajusta al derecho internacional porque “un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente”.

“Canadá respalda las medidas adoptadas por Estados Unidos para impedir que Irán se dote de un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, señaló el primer ministro Mark Carney en un comunicado.

Francia, Reino Unido y Alemania E3 contra “ataques indiscriminados” Francia, Reino Unido y Alemania, que forman el bloque E3, subrayaron ayer sábado que no participaron en los ataques a Irán, aunque están en “contacto estrecho” con sus socios, incluidos EE.UU. e Israel, y pidieron a Teherán volver a las negociaciones y abstenerse de ataques indiscriminados. “No participamos en estos ataques, pero estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y socios de la región. Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida civil”, indicaron en un comunicado conjunto, firmado por sus respectivos líderes. El mensaje se emitió después de que el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvieran una reunión telemática ayer. “Condenamos enérgicamente los ataques iraníes contra países de la región. Irán debe abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados. Pedimos que se reanuden las negociaciones e instamos a los dirigentes iraníes a que busquen una solución negociada”, declararon. Y recalcaron, “se debe permitir al pueblo iraní decidir su futuro”. Los tres mandatarios recordaron que sus países han pedido de manera reiterada al régimen iraní que ponga fin a su programa nuclear, que reduzca el armamento y que abandone las actividades de desestabilización en la región y fuera de ella”. EFE



Rusia, por su parte, denunció los ataques contra Irán como una “peligrosa aventura” que amenaza a Oriente Medio con una “catástrofe”. Según su cancillería, la acción busca “destruir” al gobierno iraní, “que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo”.

En cambio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, elogió la “determinación” de Estados Unidos, y consideró que dan una “oportunidad” al pueblo iraní de “deshacerse de un régimen terrorista”.

El embajador de China ante la ONU, Fu Cong, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificó de “descarada” la ofensiva y subrayó que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es “inaceptable”.

Por otro lado, “el Estado de Palestina condena firmemente los ataques iraníes contra varios países árabes”, indicó en un comunicado la agencia oficial palestina Wafa.

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y el dirigente de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, reclamaron “un regreso a la mesa de diálogo para preservar la seguridad regional”, indicó un comunicado.

El príncipe heredero saudita y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, condenaron por su parte los “flagrantes ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos y otros países hermanos”, informó la agencia WAM.

Líbano no aceptará verse “arrastrado” al conflicto con Irán, afirmó su primer ministro. En tanto, el grupo terrorista Hezbolá instó a “los Estados y pueblos de la región” a oponerse a “la agresión” contra Irán.

El canciller de Oman, Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar “consternado” de ver que “las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas”.

América Latina

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condenó los ataques contra Irán y exhortó “a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima contención para evitar una escalada de las hostilidades”.

El gobierno argentino apoyó en un comunicado las acciones militares contra Irán. “La República Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer la condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera”, dice el texto.

El presidente Miguel Díaz-Canel tachó los ataques como “una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU”, y llamó a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para detenerlos.

El gobierno de Venezuela lamentó que “se haya optado por la vía militar” contra Irán en medio de las complicadas negociaciones que mantienen con EEUU, que desde hace tiempo buscan que el país de Medio Oriente abandone su programa nuclear. El gobierno de Delcy Rodríguez también criticó los ataques que lanzó Irán contra objetivos en todo Medio Oriente en respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el presidente de EE.UU., Donald Trump “se ha equivocado hoy”. Al mismo tiempo, pidió la no propagación de las armas nucleares. “Hay que destruirlas todas”, dijo.

En tanto, el gobierno de Chile expresó en un comunicado que “estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional. Chile hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear”.

Las autoridades de México pidieron a sus connacionales que estén en la región de los ataques “permanecer en interiores, en lugares seguros”.

Por su parte, Perú pidió a las partes involucradas evitar “acciones que puedan agravar la situación”.

Líderes declaran Emmanuel Macron. Francia en alerta Autoridades francesas inidcaron que se ha “puesto en alerta” a las fuerzas de seguridad nacionales por la crisis desatada en Oriente Medio”. La medida, destinada a detectar con antelación cualquier posible alteración del orden público en Francia a raíz del conflicto. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo “nosotros no hemos sido ni prevenidos ni hemos estado implicados”. Ursula von der Leyen. Derecho del pueblo iraní La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en redes sociales que apoya “firmemente el derecho del pueblo iraní a decidir su propio futuro”. Comunicó también que se puso en contacto con el presidente israelí, Isaac Herzog, así como con los líderes de Chipre, Alemania y Austria para tratar la situación resultante del ataque de ayer de EE.UU. e Israel contra Irán. Lula da Silva. No viajar a doce países Brasil condenó los ataques de EE.UU. e Israel “contra objetivos en irán” que han escalada tensiones en Medio Oriente, y recomendó a los brasileño no realizar viajes a más de una decena de países de la región. “Los ataques ocurrieron en medio de un proceso de negociación entre las partes, que constituye la única vía viable para la paz”, dijo Cancillería.

Con información de EFE y AFP