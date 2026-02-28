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El País Mundo

Vuelos cancelados a Israel y Medio Oriente: la lista de aerolíneas que suspendieron viajes

Compañías como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines se vieron obligadas a cancelar sus vuelos en este corredor aéreo que actúa como puente entre Europa, Asia y África.

28/02/2026, 16:19
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Avión
Avión sobrevuela la ciudad.
Foto: Freepik.

Aerolíneas de todo el mundo cancelaron el sábado sus vuelos hacia Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

Compañías como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines se vieron obligadas a cancelar sus vuelos en este corredor aéreo que actúa como puente entre Europa, Asia y África y que concentra una parte esencial del tráfico global, con millones de pasajeros en tránsito cada año.

Qué está pasando tras la ofensiva aérea de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní

El Ministerio israelí de Transportes anunció el sábado por la mañana el cierre "del espacio aéreo israelí a los vuelos civiles" y pidió a los viajeros "no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso".

El espacio aéreo iraní también está cerrado, al igual que los de Catar, Irak, Kuwait y Baréin. El de los Emiratos Árabes Unidos se cerró "parcial y temporalmente", según las autoridades, al igual que el de Siria.

"Debido a la situación de seguridad", Air France anuló el sábado sus vuelos a Tel Aviv y Beirut, indicó la compañía a AFP. Posteriormente amplió las cancelaciones a Dubái y Riad este mismo día, y a Tel Aviv el domingo.

La aerolínea afirma que sigue la situación "en tiempo real".

El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.

Por su parte, United ordenó que los vuelos que iban rumbo a Tel Aviv y Dubái este sábado dieran media vuelta hacia Estados Unidos o fueran desviados a otros destinos. Sus vuelos con destino Tel Aviv estarán cancelados hasta el 2 de marzo y los que tienen destino en Dubái, hasta el 1 de marzo.

Delta suspendió sus vuelos entre Nueva York y Tel Aviv hasta el domingo y American Airlines "suspendió temporalmente" las conexiones entre Doha y Filadelfia.

American Airlines. Foto: Leonardo Mainé.
Avion de pasajeros de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Carrasco
Leonardo Maine/Archivo El Pais

La española Iberia Express canceló su vuelo diario con destino a Tel Aviv hasta el 3 de marzo.

También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo, afirmó la empresa.

Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Wizz Air, Swiss, Norwegian, Scandinavian (SAS), Finnair, Aegean Airlines y Air India.

La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán e Israel.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque "de gran envergadura" contra Irán, tras semanas de amenazas de una intervención militar.

Foto: Facebook British Airways

AFP

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