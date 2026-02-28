El País, EFE y AFP

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta de gran escala contra Irán este sábado 28 de febrero, en medio de una de las mayores crisis geopolíticas recientes en Oriente Medio.

La operación incluyó bombardeos y misiles dirigidos a varias zonas del país, entre ellas la capital, Teherán

a varias zonas del país, entre ellas la capital, Teherán Las autoridades de EE. UU. señalaron que la acción busca neutralizar lo que consideran amenazas militares y nucleares

Irán prometió una reacción firme y ya ha habido lanzamientos de misiles y drones hacia objetivos israelíes y bases estadounidenses en la región.

y ya ha habido hacia objetivos israelíes y bases estadounidenses en la región. Donald Trump y Benjamin Netanyahu aseguraron que el ataque mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí.

Estas fueron las principales noticias de la jornada tras los ataques:

18:55 | Trump afirma que el ayatolá Ali Jamenei, "una de las personas más malvadas de la historia", está muerto

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este sábado en un mensaje en redes sociales que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha muerto en los ataques ejecutados por EE.UU. e Israel sobre la república islámica y calificó al jefe de estado iraní como "una de las personas más malvadas de la historia".

Donald Trump y el ayatolá iraní Ali Jamenei. Foto: AFP.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a "derrocar" el régimen iraní tras dar por muerto a su líder supremo Alí Jamenei en un ataque conjunto con Estados Unidos, al que Teherán respondió con misiles contra varias monarquías del Golfo.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

"Tenemos la sensación" de que los informes sobre la muerte de Jamenei son "correctos", coincidió el presidente estadounidense Donald Trump.

Dos televisiones israelíes afirman que Trump y Netanyahu vieron una "foto del cuerpo" de Jamenei.

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18:30 | ONU advierte que ataques en Oriente Medio amenazan con "desencadenar" acontecimientos incontrolables

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el sábado que la acción militar en Oriente Medio amenaza con generar más inestabilidad en la región, después de que Estados Unidos e Israel atacarán Irán y Teherán tomara represalias.

"La acción militar conlleva el riesgo de desencadenar una serie de acontecimientos que nadie puede controlar en la región más volátil del mundo", dijo Guterres en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

17:50 | Israel cierra "hasta nuevo aviso" los pasos fronterizos de la Franja de Gaza

Israel anunció este sábado que cierra "hasta nuevo aviso" los pasos fronterizos con la Franja de Gaza, entre ellos el de Rafah, en el marco de la operación lanzada junto con Estados Unidos contra Irán.

El organismo militar israelí que controla los territorios palestinos, COGAT, indicó en un comunicado que se trata de un "ajuste de seguridad" necesario que, en su opinión, no tendrá un impacto en la situación humanitaria.

Su nota señaló que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Ejército de Estados Unidos han lanzado una amplia operación conjunta destinada a atacar al "régimen terrorista" iraní y eliminar amenazas existenciales a largo plazo contra el Estado israelí.

17:00 | Trump sobre el ataque a Irán: "Puedo tomar el control de todo o terminarlo en dos o tres días"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que baraja varias "vías de salida" para el ataque conjunto con Israel contra Irán y planteó que puede "tomar el control de todo" o retirarse "en dos o tres días".

"Puedo prolongarlo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: 'Nos vemos de nuevo en unos años si comienzan a reconstruir (sus programas nucleares y de misiles)'", aseguró Trump en una entrevista telefónica con Axios.

El mandatario demostró así no estar cerrado a una sola vía con la que poner fin a la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo conjunto contra objetivos iraníes que inició este sábado.

"En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque", vaticinó.

Donald Trump anunció una operación militar "masiva" contra Irán Foto: EFE/ Cuenta de Truth Social del Presidente de EE.UU. Donald Trump

16:40 | Netanyahu dice que hay "pruebas" de que Jamenei está muerto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó tener "pruebas" que apuntan que el líder superemo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

Durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado y recogida por medios, Netanyahu llamó a los iraníes a alzarse contra el régimen de la República Islámica.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán ATTA KENARE/AFP

Por contrapunto, medios iraníes afirmaron que el líder supremo de la República Islámica está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa.

"Una fuente informada anunció que el Líder Supremo, Ali Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", indicó la agencia iraní Tasnim.

La agencia Fars citó al medio proiraní libanés Al Mayadeen al difundir una información similar.

Desde la operación militar, la máxima autoridad iraní que ha aparecido en las televisiones del país ha sido el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, quien denunció en la televisión estatal que Estados Unidos ha roto sus compromisos.

16:00 | Vuelos cancelados a Israel y Medio Oriente

Aerolíneas de todo el mundo cancelaron el sábado sus vuelos hacia Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

Compañías como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines se vieron obligadas a cancelar sus vuelos en este corredor aéreo que actúa como puente entre Europa, Asia y África y que concentra una parte esencial del tráfico global, con millones de pasajeros en tránsito cada año.

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15: 20 | Irán declara que el estrecho de Ormuz "no es seguro" y bloquea el paso de barcos

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial, no es seguro debido a los ataques de Israel y de Estados Unidos y que fue cerrado a los barcos este sábado, informaron medios locales.

"Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento", indicó la agencia de prensa Tasnim. "Con el cese del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado", agregó.

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó a la AFP esta información. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos, los buques recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán afirma que "ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz".

Estrecho de Ormuz. Foto: AFP.

14:40 | Israel desplegó 200 aviones contra 500 objetivos en la mayor operación de su historia

El Ejército israelí informó este sábado de que unos 200 aviones de combate bombardearon cerca de 500 objetivos en el oeste y centro de Irán, en el que calificó como el mayor despliegue aéreo en la historia de su Fuerza Aérea, dirigido contra el sistema de misiles y las defensas del régimen iraní.

"Los aviones de combate lanzaron cientos de municiones contra aproximadamente 500 objetivos, incluyendo sistemas de defensa aérea y lanzadores de misiles, en varios puntos de Irán", sostiene el Ejército en un comunicado, en el que afirma haber afectado en particular las lanzaderas emplazadas en la zona oeste del país persa.

Según el comunicado castrense, la operación fue dirigida por la inteligencia militar y la Fuerza Aérea israelí y se llevó a cabo tras una planificación "precisa" basada en información de alta calidad.

Entre los blancos alcanzados figura una instalación en Tabriz, en el oeste de Irán, utilizada por una unidad de misiles superficie-superficie que, según Israel, tenía previsto disparar "decenas de proyectiles" contra población civil israelí.

Una columna de humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque de Israel, 28 de febrero de 2026 ABEDIN TAHERKENAREH/EFE

14:00 | Irán pide al OIEA una reunión urgente

El Gobierno de Irán pidió al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) convocar con una urgencia una reunión extraordinaria para evaluar los que denomina "ataques militares ilegítimos" de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

En un comunicado, firmado por Reza Najafi, el representante de Irán ante el OIEA (con sede en Viena) y difundido en la red X, se recuerda los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en junio pasado y las "continuas amenazas" de Washington de repetirlos.

No aclara si por ahora alguna planta de investigación nuclear iraní ha sido objeto de un ataque.

El OIEA "tiene la responsabilidad de ocuparse de estas amenazas para proteger las instalaciones nucleares y preservar la integridad y credibilidad del sistema de protección" del organismo internacional, reclama el comunicado.

Una fotografía de archivo que muestra a un oficial de seguridad iraní caminando frente a la planta de energía nuclear en Bushehr, en el sur de Irán ABEDIN TAHERKENAREH/EFE

Un mensaje del OIEA en la misma red, mientras tanto, señalaba que el organismo "observa de cerca los sucesos en Oriente Próximo y pide contenciòn para evitar exponer a la gente de la región a riesgos nucleares".

"El OIEA está en contacto permanente con los países de la región y por ahora no tiene pruebas de impacto nuclear alguno", señala el mensaje.

Para este lunes está prevista de todas formas el inicio de la rutinaria asamblea de primavera de la cúpula del OIEA, y también se habían programado consultas técnicas entre Washington y Teherán como continuación de las negociaciones en Ginebra la semana pasada.

13:30 | Trump sigue "de cerca" la situación en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, y sus principales asesores siguen "de cerca" la situación en Irán desde su residencia en Florida, informó la Casa Blanca este sábado, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán.

"El presidente y su equipo de seguridad nacional continuarán siguiendo de cerca la situación a lo largo del día", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en X.

President Trump monitored the situation overnight at Mar a Lago alongside members of his national security team. The President spoke with Prime Minister Netanyahu by phone.



Prior to the attacks, Secretary Rubio called all members of the gang of eight to provide congressional… — Karoline Leavitt (@PressSec) February 28, 2026

13:05 | Irán denuncia la muerte de decenas de niñas tras uno de los bombardeos

Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán) EFE/MEHR

Las autoridades iraníes confirmaron que el número de muertos en el ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña de Minab asciende a 85, en un incidente que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado de "acto bárbaro".

La fiscalía de Minab elevó el número de muertos a 85, según informó la agencia iraní Mehr, en el ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan.

Varias autoridades iraníes han condenado el ataque, incluido el presidente que emitió un comunicado -en la primera comunicación pública desde que comenzaron esta mañana los ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos a Irán- condenando los hechos.

"El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní", dijo Pezeshkian en un comunicado.

El presidente iraní afirmó que "este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación".

13:00 | "Que yo sepa" el ayatolá Jamenei está vivo, dice canciller iraní

"Que yo sepa" el ayatolá Jamenei está vivo y "todos los oficiales de alto rango están vivos", declaró a la cadena NBC el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, quien abogó por "una desescalada".

Imagen de Archivo del ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi. Foto: EFE

12:45 | Iraníes protestan en Teherán contra los ataques de EE.UU. e Israel

Decenas de personas se concentraron este sábado en la Plaza Palestina de Teherán para condenar los recientes ataques de Estados Unidos e Israel, coreando consignas de resistencia y rechazo a cualquier compromiso con Washington en medio de la escalada bélica en la región.

12:30 | Argentina eleva nivel de seguridad a "alto" por conflicto en Medio Oriente

El gobierno de Argentina elevó este sábado el nivel de seguridad a "alto" en todo el territorio nacional y embajadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bombardeos de Teherán en represalia.

La medida alcanza a "todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía". También implica el refuerzo de los controles fronterizos, según un comunicado difundido en X por la oficina del presidente Javier Milei.

La justicia argentina señala a Irán y al movimiento libanés Hezbolá como responsables del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994 que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

12:00 | Putin reúne a su Consejo de Seguridad

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebró este sábado una reunión con miembros del Consejo de Seguridad para hablar de la situación en torno a Irán, país con el que Moscú tiene un acuerdo de asociación estratégica, informó el Kremlin.

Según dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, la reunión tuvo lugar por videoconferencia. Peskov, citado por las agencias locales, no dio detalles sobre las discusiones.

Rusia condenó previamente el ataque que efectuaron contra Irán fuerzas estadounidenses e israelíes y aseguró que llevaba tiempo preparándose, cuando Israel aseguraba no tener interés en un conflicto armado con la República Islámica.

El presidente ruso, Vladimir Putin, llega a presidir una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin. Foto: AFP

11:30 | Se reportan más explosiones en Abu Dabi, Manama y Doha

Residentes y corresponsales de la AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Baréin escucharon más explosiones este sábado, cuando Irán lanzó oleadas de misiles en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Un corresponsal de la AFP en Manama escuchó al menos dos detonaciones, mientras que periodistas en Qatar informaron de una nueva oleada de explosiones.

Residentes en Abu Dabi igualmente oyeron explosiones y señalaron que habían visto humo por encima de la base de Al Dhafra, donde hay apostados soldados estadounidenses.

Al fin de la mañana, Emiratos Árabes Unidos, donde un civil resulto muerto por la caída de restos de misiles, afirmó que se reservaban el derecho a responder a los ataques iraníes, calificándolos de "peligrosa escalada".

Manama, la capital de Baréin, había sido golpeada por misiles contra una base militar estadounidense.

Una columna de humo se eleva en el centro de Teherán tras el ataque de Estados Unidos e Israel, 28 de febrero de 2026 Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

11:10 | El gobierno expresa su extrema preocupación

"El gobierno de Uruguay expresa su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos", publicó Cancillería en un comunicado.

"El respeto del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, en particular de las cláusulas que regulan el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, resulta indispensable para el mantenimiento de la paz y seguridad regional y global", agregó el ministerio.

El comunicado de la cartera resaltó que "somo país promotor de la paz, Uruguay urge a las partes a la desescalada de la violencia, a mostrar máxima contención, a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear".

En tanto, la cartera confirmó que los urugayos en zonas de conflicto se encuentran bien.

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10:45 | Las reacciones en el mundo al ataque de EEUU e Israel contra Irán

El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado este sábado contra Irán desató fuertes reacciones internacionales, que oscilan desde el respaldo a la desaprobación, con gran inquietud frente al riesgo de una escalada regional.

Rusia denunció los ataques contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe". Según su cancillería, la acción busca "destruir" al gobierno iraní "que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo".

denunció los ataques contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe". Según su cancillería, la acción busca "destruir" al gobierno iraní "que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo". El jefe de derechos humanos de la ONU , Volker Türk, dijo que los ataques solo provocan "muerte, destrucción y sufrimiento humano".

, Volker Türk, dijo que los ataques solo provocan "muerte, destrucción y sufrimiento humano". El canciller de Omán , Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar "consternado" porque "las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas". "Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra", añadió.

, Badr Albusaidi, que ejerció como mediador entre Washington y Teherán, dijo estar "consternado" porque "las negociaciones activas y serias fueron nuevamente socavadas". "Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra", añadió. El movimiento islamista palestino Hamás afirmó que la operación de Estados Unidos e Israel "constituye un ataque directo contra toda la región, así como a su seguridad, estabilidad y soberanía".

afirmó que la operación de Estados Unidos e Israel "constituye un ataque directo contra toda la región, así como a su seguridad, estabilidad y soberanía". Líbano no aceptará verse "arrastrado" al conflicto con Irán, afirmó su primer ministro, mientras las autoridades temen una implicación del Hezbolá proiraní. "Reitero que no aceptaremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y su unidad", declaró Nawaf Salam en la red social X.

امام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، اعود وأناشد جميع اللبنانيين ان يتحلوا بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب. واكرر أننا لن نقبل ان يُدخل احد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها. — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) February 28, 2026

En una declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo , António Costa, ambos dirigentes pidieron "la máxima moderación" a todas las partes y "garantizar la seguridad nuclear".

, Ursula von der Leyen, y del presidente del , António Costa, ambos dirigentes pidieron "la máxima moderación" a todas las partes y "garantizar la seguridad nuclear". El presidente de Francia , Emmanuel Macron, advirtió que la escalada en torno a Irán es "peligrosa para todos" y "debe cesar". También pidió una "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU.

, Emmanuel Macron, advirtió que la escalada en torno a Irán es "peligrosa para todos" y "debe cesar". También pidió una "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU. El gobierno británico instó a evitar que la situación "degenere en un conflicto regional más amplio".

instó a evitar que la situación "degenere en un conflicto regional más amplio". El presidente de España , Pedro Sánchez, expresó su rechazo a "la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", pero también "las acciones del régimen iraní".

, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a "la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", pero también "las acciones del régimen iraní". La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia , Maria Malmer Stenergard, llamó a "la moderación" y a un "retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas" en una región "ya de por sí tensa".

, Maria Malmer Stenergard, llamó a "la moderación" y a un "retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas" en una región "ya de por sí tensa". El ministro Relaciones Exteriores de Noruega dijo que el ataque presentado por Israel como "preventivo" no se ajusta al derecho internacional porque "un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente".

dijo que el ataque presentado por Israel como "preventivo" no se ajusta al derecho internacional porque "un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente". " Países Bajos llama a todas las partes a actuar con moderación y a evitar cualquier nueva escalada. La estabilidad en la región es esencial", señaló el jefe de la diplomacia Tom Berendsen en X.

llama a todas las partes a actuar con moderación y a evitar cualquier nueva escalada. La estabilidad en la región es esencial", señaló el jefe de la diplomacia Tom Berendsen en X. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, mostró su respaldo a la acción estadounidense. "Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales", escribió en X.

Australia stands with the brave people of Iran in their struggle against oppression.



For decades, the Iranian regime has been a destabilising force, through its ballistic missile and nuclear programs, support for armed proxies, and brutal acts of violence and intimidation.



Iran… — Anthony Albanese (@AlboMP) February 28, 2026

La Unión Africana (UA) hizo un llamado a la "moderación, a una desescalada urgente y a un diálogo sostenido". "Cualquier nueva escalada corre el riesgo de agravar la inestabilidad mundial, con graves consecuencias para los mercados energéticos, la seguridad alimentaria y la resiliencia económica, en particular en África", advirtió el presidente de la Comisión de la UA, Mahamud Ali Yusuf.

10:30 | Ejército israelí afirma haber atacado a altos cargos iraníes en Teherán

"El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad", indicó el ejército israelí en un comunicado.

El texto agrega que el ejército "evalúa actualmente los resultados del ataque" y se encuentra "en estado de preparación en varios frentes" por si la campaña "se extiende a otros teatros" de operaciones.

Las fuerzas armadas israelíes se habían preparado para este ataque "en un plan operativo elaborado durante meses", añade.

De acuerdo con la radio y televisión pública israelí el ayatolá Alí Jamenei, guía supremo iraní, y el presidente Masud Pezeshkian figuran entre los objetivos de la ofensiva estadounidense-israelí.

"En la primera oleada, apuntamos a objetivos de alto rango, personas implicadas en los planes destinados a destruir Israel", declaró una fuente de seguridad israelí, sin aportar nombres.

Bombardeos en Teherán este 28 de febrero de 2026 Foto: Captura de video

10: 08 | Así fue el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán en Teherán

El presidente israelí, Isaac Herzog, agradeció este sábado a su homólogo Donald Trump su "decisión histórica y valiente" de atacar Irán de forma conjunta, lo que ha desencadenado una oleada de ataques iraníes también contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Israel insistió este sábado que su campaña militar - apodada "Rugido de León" - tiene como objetivo blancos militares en Irán.

10:00 | Rusia condena el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán: "Es una agresión planificada"

Rusia condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y aseguró que se trata de un acto de agresión preparado con antelación sin que Teherán diera pasos para provocarlo.

"No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU", reza el comunicado de Exteriores ruso.

La nota subraya que los ataques se efectuaron durante el renovado proceso de negociaciones con Irán, diseñado "supuestamente para garantizar la normalización a largo plazo en torno a la República Islámica".

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, volvió a expresar la condena rusa a los ataques y abogó por su cese inmediato.

El ministro ruso también reiteró la disposición de Moscú de contribuir, incluido en el Consejo de Seguridad de la ONU, a la búsqueda de vías para una resolución pacífica del asunto.

9:40 | ONU condena ataques de EEUU e Israel y represalias de Irán

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto".

"Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes a "actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución".

"Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen", subrayó el alto comisionado austríaco.

No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de "un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio".

Türk recordó asimismo que el derecho internacional considera primordial la protección de los civiles en conflictos armados.

"Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables", advirtió.

9:20 | La fuerte advertencia de Hamás: "Es una agresión contra toda la región"

El grupo islamista Hamás condenó la operación militar de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desde la primera hora de este sábado está siendo bombardeado por ambos países, afrmando que la "agresión sionista-americana constituye un ataque directo contra toda la región y un asalto contra su seguridad, la estabilidad y la soberanía".

La organización reafirmó en un comunicado su "solidaridad con la República Islámica de Irán" ante los ataques y llamó a los países árabes e islámicos a movilizarse en apoyo del país persa para frustrar la operación.

Sus objetivos, dijo el grupo islamista, son "redibujar la región de acuerdo a las aspiraciones de la ocupación (israelí) para establecer el 'Gran Israel' a expensas de las tierras árabes e islámicas y los intereses de sus pueblos".

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Foto: Mehrnews/EFE

6:30 | EE.UU. e Israel lanzan ataques contra Irán

Estados Unidos e Israel anunciaron el sábado ataques contra Irán, donde se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar.

En un discurso televisado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de "gran envergadura" para "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán.

"La hora de su libertad está al alcance de la mano", dijo Trump a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o una "muerte segura".

El Ministerio de Defensa israelí anunció poco antes un "ataque preventivo" contra Irán con el fin de "eliminar las amenazas que pesan sobre el Estado de Israel".