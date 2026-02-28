"Jamenei ha muerto": el contundente mensaje de Donald Trump tras el ataque conjunto en Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este sábado en un mensaje en redes sociales que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha muerto en los ataques ejecutados por EE.UU. e Israel sobre la república islámica y calificó al jefe de estado iraní como "una de las personas más malvadas de la historia".

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", escribió en su red Truth Social.

"No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", agregó el presidente de EE.UU.

Trump supervisa el ataque a Irán con su equipo de seguridad desde su residencia en Florida @WhiteHouse/EFE

"Escuchamos que muchos de los integrantes de las CGRI (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica), militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: ‘¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!’", agregó.

"El país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo", publicó Trump en su plataforma Truth Social, a saber: "la paz en Oriente Medio y en el mundo".

Teherán todavía no confirmó la muerte del ayatolá.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a "derrocar" el régimen iraní tras dar por muerto a su líder supremo Alí Jamenei en un ataque conjunto con Estados Unidos, al que Teherán respondió con misiles contra varias monarquías del Golfo.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

"Tenemos la sensación" de que los informes sobre la muerte de Jamenei son "correctos", coincidió el presidente estadounidense Donald Trump.

Dos televisiones israelíes afirman que Trump y Netanyahu vieron una "foto del cuerpo" de Jamenei.

Con información de EFE y AFP