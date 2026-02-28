Uruguayos en zonas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán “se encuentran bien”, confirmó Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE) informó este sábado por la mañana que activó el procedimiento de coordinación con las embajadas de Uruguay en Qatar, Emiratos Árabes e Israel, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

"Por el momento, la información que nos proporcionan es que todos los uruguayos se encuentran bien", expresaron desde Cancillería.

En tanto, el ministerio también se puso en contacto con familiares de algunas de las personas que se encontraban casualmente en esos lugares. "Todos están bien a pesar del nerviosismo que puede provocar esta situación", detallaron desde el ministerio.

Asistencia de Uruguay en Medio Oriente Contacto de emergencia en Israel - Sección Consular en Tel Aviv Correo electrónico: cdtelaviv@mrree.gub.uy Teléfono de emergencia: +972 55 989 30 89 Contacto de emergencia en Qatar - Sección Consular en Doha Correo electrónico: scdoha@mrree.gub.uy Teléfono de emergencia: +974 50 31 61 53 Contacto de emergencia en Emiratos Árabes - Sección Consular en Abu Dhabi Correo electrónico: uruemirates@mrree.gub.uy Teléfono de emergencia: +971 54 991 6664 Para el caso de personas que se encuentren en Uruguay Correo electrónico: asistencia@mrree.gub.uy Teléfono de emergencia: 098 274 616

El comunicado de Cancillería por los ataques

"El gobierno de Uruguay expresa su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos", publicó Cancillería en un comunicado.

"El respeto del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, en particular de las cláusulas que regulan el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, resulta indispensable para el mantenimiento de la paz y seguridad regional y global", agregó el ministerio.

El comunicado de la cartera resaltó que "somo país promotor de la paz, Uruguay urge a las partes a la desescalada de la violencia, a mostrar máxima contención, a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear".

¿Qué está pasando entre Estados Unidos, Israel e Irán?

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta de gran escala contra Irán este sábado 28 de febrero, en medio de una de las mayores crisis geopolíticas recientes en Oriente Medio.

En un discurso televisado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de "gran envergadura" para "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán.

"La hora de su libertad está al alcance de la mano", dijo Trump a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. También ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o una "muerte segura".

Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y ataques contra bases estadounidenses en varios países de la región, afirmaron los Guardianes de la Revolución.