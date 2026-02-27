Irán aceptó no almacenar uranio enriquecido, según Omán, en un “avance” clave en las negociaciones nucleares

Irán aceptó en las negociaciones con Estados Unidos no almacenar uranio enriquecido, afirmó el viernes el canciller de Omán, mediador del diálogo, en lo que calificó como un avance decisivo para evitar una guerra.

"Esto es algo completamente nuevo. Realmente torna menos relevante el argumento sobre el enriquecimiento, porque ahora estamos hablando de almacenamiento cero", declaró el ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, al programa de CBS News "Face the Nation".

Albusaidi dijo que Irán renunciaría a su material enriquecido, y habría "acumulación cero, almacenamiento cero y verificación completa" de su combustible nuclear.

"Creo que ahora hay acuerdo en que esto se diluirá al nivel más bajo posible, a un nivel neutral, un nivel natural, y se convertirá en combustible, y ese combustible será irreversible", dijo el canciller omaní a la cadena estadounidense.

No obstante, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, advirtió este mismo viernes que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y EE.UU. a sus instalaciones en junio de 2025.

Si bien OIEA reconoce que esos ataques crearon "una situación sin precedentes", considera "indispensable y urgente" que Irán vuelva a someterse a controles nucleares internacionales. Sin ese acceso, el OIEA "no puede verificar el estado de las instalaciones atómicas atacadas ni del material nuclear asociado a ellas", incluyendo grandes cantidades de uranio altamente enriquecido.

Omani Foreign Minister Badr Albusaidi says Iran would give up their enriched material, and there would be "zero accumulation, zero stockpiling and full verification" of its nuclear fuel.



"I think that there is agreement now that this will be down blended to the lowest level… pic.twitter.com/0DrZVvH2ze — Face The Nation (@FaceTheNation) February 27, 2026

El gobierno de Trump acusa a Teherán de tener la intención de fabricar un arma nuclear. Pero "si no puedes acumular material enriquecido, entonces no hay manera de que realmente puedas crear una bomba", dijo Albusaidi a CBS.

Washington exige el enriquecimiento cero por parte de Irán y que limite el alcance de sus misiles, puntos a los que hasta ahora Teherán se niega y solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

Pero al mismo tiempo que siguen las negociaciones, el portaviones USS Gerald R. Ford llega este viernes con su grupo de combate a la costa norte de Israel y se une al enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, el mayor desde ella guerra de 2003.

Portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford. Foto: Costas Metaxakis/AFP.

A ello se suma que el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje a los trabajadores de la delegación en el que les advierte que, si quieren salir del país, lo "hagan HOY" ante un posible inicio de un conflicto en la zona. Por su parte, la Embajada de China en Irán, además, ha pedido a sus ciudadanos que salgan del país lo antes posible.

Con información de AFP