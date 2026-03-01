“Que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”, dijo Benjamín Netanyahu

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán es, en cierto sentido, una vieja aspiración del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Durante más de tres décadas, ha retratado a la República Islámica, enemigo declarado de su país, como una amenaza singular para Israel, la región y el mundo.

Ahora, un envalentonado Israel y su aliado más fuerte, Estados Unidos, han declarado que el objetivo de la guerra no es nada menos que allanar el camino para el derrocamiento del gobierno de Irán alentando a los iraníes a levantarse contra la República Islámica.

“Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”, dijo Netanyahu en una declaración en video ayer sábado.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno”, dijo el presidente Donald Trump, dirigiéndose al público iraní en su propio video. “Será suyo”.

Nada realzaría más el legado de Netanyahu, el primer ministro de Israel con más años en el cargo, que derrocar a la República Islámica, a la que ha comparado con la Alemania de Adolf Hitler, y poner fin para siempre a su programa nuclear.

Logró avances en junio pasado, cuando Israel y Estados Unidos dañaron gravemente el programa nuclear iraní y asesinaron a varios altos dirigentes y científicos nucleares. La confianza de Israel se ha disparado a medida que ha degradado a los aliados de Irán en Líbano, Siria, Yemen y la Franja de Gaza.

Netanyahu también necesita una victoria militar importante para ayudar a disipar los recuerdos de los israelíes de la costosa guerra de dos años con Hamas, mientras se dirige a las elecciones de finales de este año en una posición política debilitada.

Sin embargo, como se vio en Gaza, derrotar a un enemigo ideológico es más fácil de decir que de hacer. Imponer un cambio de régimen en Irán, un adversario mucho más grande y poderoso, sería aún más difícil, especialmente si los ataques contra Irán se limitan a ataques aéreos.

"Detenciones injustas" Irán abre una nueva lista negra de EE.UU. Un día antes del ataque de ayer sábado, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Irán en una nueva lista de países que cometen detenciones arbitrarias, con el objetivo de penalizar a Teherán por el arresto de ciudadanos estadounidenses. Irán es el primer país designado como un “Estado patrocinador de detenciones injustas”, una categoría que creó el presidente Donald Trump en una orden ejecutiva firmada en septiembre del año pasado. “El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado. El jefe de la diplomacia estadounidense rememoró la toma de rehenes de la embajada estadounidense en Teherán de 1979 y apuntó que, desde entonces, “Irán ha continuado deteniendo cruelmente a estadounidenses inocentes, así como a ciudadanos de otras naciones, para ejercer presión política contra otros Estados”. EFE

Los analistas dicen que es imposible saber qué garantizaría un levantamiento popular contra el gobierno de Irán, y mucho menos qué se requeriría para que tuviera éxito.

Shira Efron, analista israelí de Rand, dijo que Estados Unidos e Israel parecían asumir que el gobierno iraní carecía de resiliencia, que decapitar a su liderazgo lo derrocaría y que las fuerzas de oposición y los grupos minoritarios se levantarían.

“Todos estaríamos muy felices si los ayatolás desaparecieran, pero esas suposiciones pueden no ser sólidas”, dijo.

Todo esto hace que el ataque estadounidense-israelí sea enormemente ambicioso y enormemente arriesgado.

“Supongamos que la gente no sale a las calles, que el líder supremo sigue vivo y que Irán sigue lanzando misiles”, dijo Danny Citrinowicz, exjefe de la rama iraní de la inteligencia militar israelí.

“¿Y entonces qué? ¿Cuánto tiempo más se puede continuar la guerra?”, se preguntó.

Cuanto más dure una guerra aérea, dijo, más probable será que los grupos armados aliados iraníes en el Líbano, Yemen e Irak se unan a la lucha, mientras el gobierno iraní busca hacer que la guerra sea lo más dolorosa y costosa posible para Estados Unidos e Israel.

“Si saben que es una lucha por su vida, entonces no tienen nada que perder si continúan”, dijo Citrinowicz.

Irán es una nación de 93 millones de personas, después de todo, de los cuales alrededor de 15 millones son considerados devotos partidarios del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, dijo Citrinowicz.

Lo que se desconoce, según varios analistas, es cuántos de esos simpatizantes principales, entre ellos fuerzas de seguridad bien armadas y milicianos, también tendrían que morir en ataques aéreos para que sea seguro que los manifestantes desarmados regresen a las calles. Tampoco está claro si quienes protestaron hace semanas y sufrieron una severa represión gubernamental se rebelarán contra los líderes mientras los misiles israelíes y estadounidenses bombardean el país.

Declarar el cambio de régimen como el objetivo de los ataques también reduce la probabilidad de que Trump y Netanyahu puedan poner fin a la guerra, retomar las negociaciones con Irán y declarar la victoria en la mesa de negociaciones, afirmó Citrinowicz.

“Si alguien piensa que Jamenei dirá: ‘Vale, vale, me rindo, les daré los misiles’, no va a suceder”, afirmó.

Raz Zimmt, director del programa sobre Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv, Israel, sugirió que el mejor resultado de la ofensiva aérea estadounidense-israelí podría ser “un cambio dentro del régimen, no necesariamente un cambio de régimen”.

Si Jamenei fuera asesinado, Zimmt dijo que podía imaginar a Irán envuelto en una batalla de sucesión política que lo obligaría a centrarse en asuntos internos en lugar de perseguir sus objetivos estratégicos en la región.

Y un eventual sucesor podría resultar más pragmático o moderado. “Hay que asumir que alguien más, aparte de Jamenei, podría estar menos obsesionado con esta ideología revolucionaria”, dijo.

Demócratas Exigen aval legislativo para una guerra Los demócratas pidieron ayer sábado votar la próxima semana una resolución para evitar que el presidente, Donald Trump, entre en guerra con Irán sin el aval del Congreso, tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. La oposición, que cuenta con minoría en ambas cámaras, acusa a la Administración republicana de no haber informado debidamente a los legisladores sobre la operación y de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso, que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra a otro país. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió en un comunicado que el Congreso retome las sesiones para votar la llamada resolución de poderes de guerra, que impediría a Trump entrar en guerra con Irán sin previa autorización del Poder Legislativo. Esa resolución fue presentada por el congresista demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, quien se opone al intervencionismo exterior, cuando aumentaban los rumores de un inminente ataque contra la República Islámica. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, exigió por su parte al Gobierno que informe sobre la operación militar contra Irán y pidió que la Cámara Alta también reanude las sesiones para poder votar la resolución de poderes de guerra. La mayoría de legisladores republicanos cerraron filas con Trump, como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien aseguró que se agotaron “las soluciones pacíficas y las vías diplomáticas” para frenar el programa nuclear iraní. Por su parte, el líder republicano en el Senado, John Thune, justificó el ataque al asegurar que Irán ha representado una “amenaza clara e inaceptable” para Estados Unidos durante años. Según fuentes oficiales, el secretario de Estado, Marco Rubio, notificó del ataque con antelación a siete de los ocho miembros del Grupo de los Ocho, del que forman parte los líderes republicanos y demócratas del Congreso. EFE

David M. Halbfinger / The New York Times