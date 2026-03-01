¿Quién era el ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de Irán? Habrá 40 días de luto por su muerte

El Gobierno iraní declaró 40 días de luto este domingo 1º de marzo de 2026 por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, tras su muerte a los 86 años en los ataques de Estados Unidos e Israel llevados a cabo este sábado 28 de febrero, informó la televisión estatal iraní.

La muerte del ayatolá fue confirmada por la televisión pública de Irán este domingo, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su fallecimiento en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este domingo que el asesinato del líder supremo iraní, es una "declaración abierta de guerra contra los musulmanes" que legitima a Teherán a vengarse de Israel y Estados Unidos.

Por su parte, el Ejército israelí señaló este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta este sábado líder supremo iraní en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán en colaboración con Estados Unidos.

"Alií Jamenei fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia detallada, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales", detalló el Ejército en un comunicado.

Alí Jamenei. Foto: Oficina del Líder Supremo/EFE.

¿Quién fue Alí Jamenei?

El líder supremo de Irán murió con 86 años, y personificó durante mucho tiempo la actitud desafiante de la república islámica hacia sus enemigos, empezando por Estados Unidos e Israel.

En el poder desde 1989, Jamenei tenía la última palabra sobre todos los asuntos importantes y supervisó el avance del programa nuclear iraní. Defendía que el enriquecimiento de uranio es un derecho soberano.

Expandir la influencia regional de Irán a Líbano, Siria, Irak y Yemen fue un punto clave de su política exterior.

Jamenei insistía en que Irán "nunca se rendirá" a Estados Unidos y era escéptico respecto a la diplomacia.

Ayatolá Alí Jamenei. Foto: Atta Kenare/AFP.

Durante las conversaciones sobre el programa nuclear de 2025, dijo que dudaba de que un acuerdo pudiera "conducir a ningún resultado" y argumentó que los problemas de Irán deberían resolverse internamente.

Cuando se reanudaron las conversaciones, advirtió que Irán era capaz de alcanzar los buques de guerra estadounidenses desplegados en el Golfo.

"Los estadounidenses deberían saber que si empiezan una guerra, esta vez será una guerra regional", advirtió.

Ascenso de Alí Jamenei al poder

Alí Jamenei nació el 17 de julio de 1939 en Mashhad, Irán.

Desde 1962, según relata CNN, comenzó a involucrarse en las protestas en contra del Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi.

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en Teherán. Foto: EFE

Quince años después, participó en la creación de lo que terminó convirtiéndose en el Partido de la República Islámica, indica el mismo medio estadounidense.

Entre 1980 y 1987, Jamenei fue secretario general del Partido de la República Islámica.

El 4 de junio de 1989 fue elegido como líder supremo de manera provisional. Sin embargo, poco más de un mes después, fue confirmado como líder supremo, cargo que ocupó hasta su muerte, indicó CNN.

Con información de EFE y AFP