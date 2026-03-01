Explicación de las históricas relaciones conflictivas entre Estados Unidos e Irán, que se remontan a 1979

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán siguen a la violenta represión de unas protestas masivas por parte de la república islámica, y a las negociaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y sus aliados regionales.

A finales de diciembre estallaron en Teherán protestas contra las condiciones económicas que se extendieron por todo el país y se convirtieron en un movimiento de contestación al poder.

La agitación, que alcanzó su punto máximo el 8 y 9 de enero, provocó una violenta represión por parte de las autoridades iraníes. La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó más de 7.000 muertes, en su mayoría manifestantes, aunque advirtió que el número real probablemente sea mucho mayor.

Además más de 53.000 personas fueron arrestadas desde enero. El presidente estadounidense Donald Trump citó 32.000 muertes, haciéndose eco de cifras reportadas por medios en farsi fuera de Irán.

Por su parte, las autoridades iraníes reconocen más de 3.000 muertes, pero atribuyen la violencia a “actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel.

En respuesta a la brutal represión, Trump dijo el 13 de enero al pueblo iraní que “la ayuda está en camino” y ordenó el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio.

Aunque Trump inicialmente se centró en la violenta represión de las protestas, cambió su enfoque al programa nuclear de Irán, objeto de una vieja disputa.

Estados Unidos presiona por una prohibición total de todo enriquecimiento de uranio, incluso para fines civiles, mientras que Teherán sostiene que su programa nuclear es estrictamente pacífico.

Washington y Teherán iniciaron conversaciones indirectas en Ginebra para intentar revivir un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Trump expresó su profunda frustración después de que Teherán se negara a incluir su programa de misiles balísticos en la agenda de las últimas negociaciones.

Israel también presiona para que se trate el tema, advirtiendo que los arsenales de misiles de Irán representan una amenaza para su seguridad.

Datos Desmantelar el “eje de resistencia iraní” El 3 de enero de 2020, el poderoso general Qasem Soleimani murió en un bombardeo estadounidense en Bagdad, luego de que Trump asegurara que estaba preparando ataques “inminentes” contra diplomáticos y militares estadounidenses. En represalia, Irán lanzó misiles contra bases que albergaban soldados estadounidenses en Irak. Durante una guerra de 12 días entre Israel e Irán, Estados Unidos lanzó bombardeos contra tres importantes sitios nucleares iraníes el 21 de junio de 2025. Trump dijo que había “aniquilado” el programa nuclear iraní en esos ataques, pero el alcance de los daños se desconoce y luego surgieron posiciones de que el programa continuaba siendo un riesgo. Más allá de buscar un cambio de régimen, Estados Unidos e Israel se comprometieron a desmantelar el llamado “eje de resistencia” de Irán, una red de aliados regionales armados y financiados que incluye a Hezbolá en Líbano, al grupo terrorista palestino Hamás, a los hutíes de Yemen y a diversas milicias en Irak. “Nos vamos a asegurar de que los aliados terroristas del régimen ya no puedan desestabilizar la región o el mundo ni atacar a nuestras fuerzas”, dijo Trump en su plataforma Truth Social ayer sábado. “Esto ha sido terrorismo masivo, y no lo vamos a tolerar más. Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han empapado la tierra de sangre y vísceras”, añadió. EFE

Conflicto histórico

Irán y Estados Unidos tienen relaciones conflictivas desde la Revolución Islámica de 1979 y la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán.

El 4 de noviembre de 1979, siete meses después de la proclamación de la República Islámica de Irán, estudiantes islamistas tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, exigiendo la extradición del sah derrocado, Mohamed Reza Pahlavi, que seguía tratamiento médico en Estados Unidos. Unos 50 diplomáticos y empleados fueron tomados como rehenes durante 444 días.

En abril de 1980, nueve meses antes de su liberación, Washington rompió relaciones diplomáticas e impuso un embargo comercial. El 30 de abril de 1995 Estados Unidos anunció un embargo económico total contra Irán, acusado por el presidente Bill Clinton de apoyar el “terrorismo”.

En 2002, George W. Bush incluyó a Irán entre los países del “eje del mal” que apoyaban el “terrorismo”, junto con Irak y Corea del Norte. En 2019, Washington incluyó a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, en su lista de “organizaciones terroristas extranjeras”.

En los años 2000, los países occidentales empezaron a temer que Irán buscara dotarse de la bomba atómica. En 2005, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, puso en marcha de nuevo el enriquecimiento de uranio. Diez años después, en 2015, Irán y seis grandes potencias (China, EE.UU., Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) alcanzaron un acuerdo para impedir que Irán se dotara del arma nuclear, a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones internacionales. El pacto fue ratificado por la ONU. Sin embargo, el 8 de mayo de 2018, durante su primer mandato, Trump anunció la retirada unilateral de su país del acuerdo y luego anunció el restablecimiento de sanciones. Un año después, Irán empezó a incumplir obligaciones del acuerdo.

Con información de EFE y AFP