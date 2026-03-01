Conflicto en Medio Oriente: qué dijo el papa León XIV sobre la tensión entre Irán, EE.UU. e Israel

El papa León XIV lanzó este domingo 1º de marzo de 2026 un urgente y dramático llamado a la comunidad internacional para frenar la escalada bélica en Irán y el resto del Medio Oriente tras los ataques realizados por Estados Unidos e Israel este sábado 28 de febrero. Durante el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice estadounidense expresó su "profunda preocupación" por las horas críticas que atraviesa la región, advirtiendo que la estabilidad no puede cimentarse sobre amenazas recíprocas ni armamento que solo siembra "destrucción, dolor y muerte". Con un tono de firmeza moral, instó a los actores involucrados a detener la violencia antes de que derive en una "vorágine irreparable".

La estabilidad, "solo" puede construirse "a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable", dijo el papa.

Por eso, llamó a los países implicados en esta crisis, sin citarles expresamente, a adoptar la "responsabilidad moral" de acabar con una escalada bélica.

"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", dijo, suscitando el aplauso de los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

Y agregó: "Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia", para acto seguido pedir oraciones por la paz.

El llamamiento del pontífice se produce solo un día después del ataque con el que Estados e Israel buscan tumbar el régimen iraní y que se ha saldado con la muerte, entre otros, del ayatolá Ali Jameneí después de 36 años en el poder de la República Islámica.

Bombardeos en Teherán este 28 de febrero de 2026. Foto: Captura de video

Irán promete una respuesta sin precedentes

Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió de que responderán a los atacantes con una contundencia "nunca antes experimentada".

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump avisó de que atacarán Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su amenaza de responder a la ofensiva para vengar al líder asesinado.

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha anunciado ataques contra 27 bases militares de EE.UU. en Medio Oriente y objetivos de Israel en venganza por la muerte del líder supremo.

Los sistemas de defensa aérea israelíes se activan para interceptar misiles iraníes sobre la ciudad israelí de Tel Aviv. Foto: AFP

Asimismo, la nación persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y el Kurdistán iraquí, entre otros, aliados de Estados Unidos y donde esa potencia occidental tiene bases militares.

Tras la caída de Jameiní se ha nombrado un consejo interinó que rige la nación persa de forma transitoria, y que está compuesto por su presidente, Masud Pezeshkian; por el ayatolá Alireza Arafi y por el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

EFE