"Lo que está en juego es el futuro de la región": expresó B’nai B’rith Uruguay sobre tensión en Medio Oriente

La organización B’nai B’rith Uruguay emitió un comunicado en el que manifestó su “solidaridad clara y sincera” con las sociedades que, según expresó, "viven bajo la amenaza creciente de la República Islámica de Irán", en el marco del aumento de la tensión en Medio Oriente.

En el documento, la institución señaló que la situación actual constituye un momento “decisivo”, con acontecimientos que se desarrollan con rapidez y generan preocupación a nivel global.

En el texto, la organización sostuvo que “lo que está en juego es el futuro de la región” y afirmó que existen comunidades que buscan vivir en paz “fuera de la amenaza del régimen iraní”. En esa línea, consideró que la gravedad del escenario exige “claridad, responsabilidad y un compromiso firme con la defensa de la seguridad”.

El comunicado atribuye a Irán un papel desestabilizador en la región durante las últimas décadas, al señalar el financiamiento y respaldo a grupos armados no estatales, así como el desarrollo de un programa nuclear que —según indica— genera alarma internacional. Asimismo, sostuvo que no solo Israel enfrenta ataques y amenazas, sino también países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Bahréin, Kuwait y Catar, que —según la declaración— han sufrido el impacto directo de esa política.

Por otra parte, la organización hizo referencia a la situación interna en Irán, mencionando restricciones a libertades fundamentales, represión de la disidencia y un “alto costo humano” para millones de ciudadanos. En ese sentido, afirmó que sostener una posición clara frente a la represión interna y la desestabilización externa constituye, a su entender, una “responsabilidad ética”.

Finalmente, el comunicado aboga por un orden internacional basado en normas, en el respeto a la vida y en la dignidad de las personas como vía para una salida sostenible a las tensiones actuales. “Son días que exigen serenidad, firmeza y unidad”, concluye el texto, en el que se expresa el deseo de que Israel pueda vivir en seguridad y que "el terrorismo respaldado por el régimen iraní" deje de amenazar la estabilidad regional y global.

Protestas. Chiítas iraquíes portan un retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán en un puente que conduce a la embajada estadounidense, en Bagdad. Foto: AFP fotos

Trump anunció muerte de líder supremo iraní

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer sábado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras un ataque a gran escala lanzado por Washington e Israel contra la república islámica, que incendió la región.

En un discurso televisado poco antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había avanzado que el ataque destruyó “el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y que había “muchos indicios” de que había muerto.

Irán respondió a estos ataques sin precedentes con salvas de misiles contra Israel y también contra varias monarquías del Golfo, muchas de ellas con bases militares estadounidenses.

Irán confirma ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes EFE

Las acciones paralizaron el tráfico aéreo y marítimo en ese importante nexo comercial entre Asia, Europa y África.

La comunidad internacional teme que el conflicto escale aún más. Líderes de la Unión Europea aclararon que no participaron en el ataque y que no haya represalia “indiscriminada”.