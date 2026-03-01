"Potencial acto de terrorismo" en EE.UU., según el FBI: al menos dos muertos tras tiroteo en Austin, Texas

Un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo 1º de marzo de 2026 en Austin, la capital de Texas, dejó al menos dos muertos y 14 heridos, y fue catalogado por el FBI como un potencial "acto de terrorismo" contra Estados Unidos.

El sospechoso había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní" en las redes sociales, según informó el domingo el SITE Intelligence Group.

La organización, que vigila a los grupos yihadistas, identificó al atacante, abatido por la policía, como Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense de origen senegalés.

Tres de los heridos se encontraban en estado crítico, informaron las autoridades.

El agente especial del FBI Alex Doran dijo a periodistas que se desconocía el motivo exacto del ataque en Texas, pero que había "indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo".

"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", afirmó Doran.

El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto con las autoridades locales.

El tiroteo tuvo lugar en medio de un incremento de las medidas de seguridad en muchas ciudades estadounidenses tras el inicio de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo del país, Alí Jamenei, junto con otros altos funcionarios.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, dijo que el agresor en Austin fue abatido por agentes que respondieron con rapidez al tiroteo, ocurrido alrededor de las 02:00 de la madrugada, hora local, en una zona de bares de Austin.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, habla durante una rueda de prensa sobre el tiroteo masivo en el bar Buford's, en Austin, Texas. Foto: Brandon Bell/AFP.

Los agentes "se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso", señaló Davis.

La jefa de policía indicó que el hombre armado abrió fuego primero con una pistola desde su coche contra los clientes de Buford's Backyard Beer Garden, en el centro de Austin.

Luego estacionó el vehículo, salió con un rifle y empezó a disparar contra las personas que pasaban por allí, explicó Davis.

AFP