Trump ordena al gobierno dejar de usar "inmediatamente" la IA de Anthropic tras disputa con el Pentágono

El presidente Donald Trump ordenó el viernes al gobierno de Estados Unidos dejar de usar "inmediatamente" la inteligencia artificial de Anthropic, luego de que la empresa rechazara la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude, una orden que podría complicar enormemente el análisis de inteligencia y el trabajo de defensa.

"Estoy ordenando A TODAS las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que CESEN INMEDIATAMENTE todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Aun así, Trump anunció una "retirada gradual de seis meses" para el Pentágono y algunas otras agencias, un período que podría permitir negociaciones más extensas entre Anthropic y el Departamento de Defensa. Calificando a la empresa de "locos de izquierda", afirmó que habían cometido un error al intentar presionar al Pentágono.

El Pentágono había fijado la fecha límite para Anthropic para las 17:01 hora local de este viernes. De no cumplir con las exigencias, el Gobierno había sugerido que podría invocar su autoridad legal —posiblemente a través de la Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en inglés)— para obligar a la empresa a entregar su tecnología, además de incluirla en una "lista negra" para futuros contratos de defensa.

Anuncio de Trump sobre Anthropic. @realDonaldTrump

Anuncio de Trump sobre Anthropic. @realDonaldTrump

La publicación de Trump tomó por sorpresa a los funcionarios de Anthropic, según personas informadas sobre las discusiones, consignó The New York Times.

Los legisladores demócratas se unieron rápidamente al bando de Anthropic. El senador Mark Warner, de Virginia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, afirmó que Trump y Pete Hegseth, el secretario de Defensa, intentaban intimidar a una importante empresa estadounidense, acciones que ponen en riesgo la preparación para la defensa.

“La directiva del presidente de detener el uso de una importante empresa estadounidense de inteligencia artificial en todo el gobierno federal, combinada con una retórica incendiaria que ataca a esa empresa, plantea serias preocupaciones sobre si las decisiones de seguridad nacional están siendo impulsadas por un análisis cuidadoso o por consideraciones políticas”, dijo Warner.

El jueves por la noche, Emil Michael, un alto funcionario del Pentágono que supervisa la inteligencia artificial, atacó a Dario Amodei, el director ejecutivo de Anthropic, quien ese mismo día publicó una declaración sobre por qué la compañía no aceptaría los últimos términos del Departamento de Defensa.

Funcionarios del Departamento de Defensa ya criticaban al líder de Anthropic en sus propias publicaciones en redes sociales después de que la compañía rechazara el jueves su última oferta para resolver la disputa. El Pentágono ha amenazado con excluir a la compañía de los negocios gubernamentales, declarándola una amenaza para la cadena de suministro, o con obligarla a proporcionar su modelo fronterizo sin restricciones bajo la Ley de Producción de Defensa.

Director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei. Foto: LUDOVIC MARIN/AFP

A primera vista, la batalla entre el Pentágono y Anthropic es una disputa contractual sobre los detalles técnicos del funcionamiento del modelo artificial y su uso por parte de las fuerzas armadas. Pero, como demostraron los comentarios de Trump, también se ha convertido en una lucha profundamente política.

El Pentágono quiere que todos sus contratistas se adhieran a un estándar único: que el ejército pueda usar lo que compra como quiera, siempre que cumpla con la ley. Pero los funcionarios del Pentágono también se han mostrado dispuestos a criticar duramente a las empresas tecnológicas, en particular a aquellas que la administración Trump ha tildado de "conscientes".

Para Anthropic, una empresa que prioriza tanto la seguridad nacional como la tecnológica, hay mucho en juego políticamente. Sus partidarios aplaudieron la afirmación de Amodei de que su empresa no cedería ni permitiría que su modelo se utilizara para la vigilancia masiva de estadounidenses ni para el control de drones sin piloto.

La compañía ha dicho que está dispuesta a seguir negociando, pero no se retractará de sus líneas rojas.

Apoyo de OpenIA y Google

Los empleados de la empresa han aplaudido la firme postura de su director ejecutivo. Y en un inusual momento de unidad entre las empresas de IA de Silicon Valley, los empleados de dos competidores de Anthropic, OpenAI y Google, firmaron cartas apoyando la postura de Anthropic.

Una carta publicada el jueves, firmada por casi 50 empleados de OpenAI y 175 de Google, criticaba las tácticas de negociación del Pentágono y llamaba a sus líderes a "dejar de lado sus diferencias y unirse para continuar rechazando las demandas actuales del Departamento de Guerra".

“Están tratando de dividir cada empresa por temor a que la otra ceda”, dice la carta.

El Pentágono está listo para implementar Grok, producido por xAI de Elon Musk, en su sistema clasificado. Sin embargo, funcionarios gubernamentales actuales y anteriores consideran que Grok es un producto inferior. Además, cambiar el software de IA llevaría tiempo y casi con toda seguridad causaría disrupciones.

Con información de The New York Times