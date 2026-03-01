La razón por la que se suspendió la Finalissima 2026 que Argentina y España debían jugar en Catar

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo 1º de marzo de 2026 que suspende la Finalissima 2026 que España y Argentina tenían previsto disputar en Lusail. El organismo también pausó todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

El partido entre los campeones de Europa y América estaba pautado para el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail, donde la Albiceleste se coronó campeona del mundo en 2022.

La Federación de Fútbol de Catar señaló en la red social X que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo aviso.

¿Cuándo se jugará la Finalissima 2026?

Asimismo, informó de que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos.

"Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la federación", indicó la federación catarí.

Trofeo de la Finalissima.

Argentina llegaba con el cartel de favorito, tras coronarse bicampeona de la Copa América (2021 y 2024) y actual campeona del mundo (2022). Además, es el campeón defensor de la Finalissima.

Por su parte, España aseguró su presencia en este partido ganando la Eurocopa 2024 de la mano de Lamine Yamal, su máxima estrella. La Roja venció 2-1 a Inglaterra en la final.

Sin embargo, la suspensión de toda actividad deportiva es lo que corresponde de acuerdo al conflicto internacional de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y si bien Catar no es parte directa de este enfrentamiento, la volatilidad regional y las implicaciones en materia de seguridad han llevado a las autoridades a optar por la prevención.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicó por su parte que el sábado convocó "un gabinete de crisis para establecer medidas de apoyo a los profesionales de este deporte que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico iniciado en las últimas horas", pero sin más precisiones sobre la disputa o no de la Finalissima.

Argentina, campeón de la Finalissima 2022. ADRIAN DENNIS

El anuncio de la federación catarí llega unas horas después de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunciase a su vez el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos el domingo y el lunes en Medio Oriente, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Con información de EFE, AFP y El Comercio/GDA