El VAR podrá intervenir en nuevas acciones: IFAB comunicó las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial

La IFAB (International Football Association Board), organismo que determina la reglas del juego, confirmó este sábado en su asamblea anual que el VAR revisará corners y segundas amarillas en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los cambios entrarán en vigor a partir del 1° de junio y, además de estas nuevas normas para el VAR, también se incluirán diferentes medidas por parte del árbitro para que se pierda menos tiempo en los partidos.

Si el árbitro considera que el jugador está perdiendo el tiempo, se introducirá una cuenta atrás de cinco segundos para los laterales y los saques de arco, y de diez segundos para los cambios. Cuando el árbitro determine que un saque de banda ha superado el tiempo se lo dará al otro equipo, y cuando ocurra en un saque de arco se concederá un corner para el rival.

En el caso de los cambios jugador sustituido dispone de diez segundos para abandonar el terreno de juego desde el momento en que el árbitro asistente anuncia el cambio. En caso contrario, su sustituto debe esperar un minuto en la banda y luego aguardar la siguiente interrupción del juego para entrar.

Otra medida anunciada, esta vez para limitar las simulaciones de lesión: si el cuerpo médico entra al campo para asistir a un jugador, este debe salir del terreno de juego y no puede regresar hasta un minuto después de la reanudación del encuentro.

Estas medidas han sido aprobadas en la reunión de la IFAB que se celebra cada año en Cardiff (Gales).

Esta nueva normativa tendrá valor tanto en la Copa del Mundo que comienza en verano como en la temporada 2026-2027.

Por último, la IFAB anunció un periodo de reflexión para saber cómo reaccionar ante dos hechos ocurridos recientemente: cuando los jugadores "deciden unilateralmente abandonar el terreno de juego" para protestar contra una decisión arbitral, y cuando "los jugadores se tapan la boca" durante una disputa verbal.

La IFAB también ha confirmado que la ley Wenger del fuera de juego, la cual establece que sea la parte más atrasada del delantero en línea con el defensa, la que marque o no la situación antirreglamentaria del atacante, se probará en la Premier League canadiense a partir de la temporada que viene que comienza en abril.

Con información de EFE y AFP.