El presidente Orsi donará su camioneta Hyundai a la ANEP para que sea destinada al traslado de niños

El presidente de la República, Yamandú Orsi, resolvió que entregará su camioneta personal marca Hyundai modelo Santa Fe —que generó la polémica de los últimos días— para que sea utilizada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El mandatario lo informó en un encuentro que mantuvo este martes por la tarde con medios de prensa, entre los que estuvo El País, en su despacho del piso 11 de la Torre Ejecutiva.

El presidente agregó que con esa camioneta se puede trasladar niños, especialmente en el interior del país.

Orsi informó esta resolución luego de mostrar a los periodistas presentes documentación que evidencia el proceso de la compra del vehículo a la concesionaria Oliva Automotores con un descuento de US$ 25.000, como informó el programa Así nos Va de Radio Carve.

El mandatario aseguró que considera que no cometió ninguna ilegalidad y remarcó que con la entrega de la camioneta —que será mediante una cesión definitiva, no un préstamo— pretende cortar con la polémica generada.

Presidente de la República Yamandú Orsi compartió un video donde explicó compra de su camioneta. Foto captura de video de Presidencia de la República.

Detalles de la compra

Cuando el gobierno parecía dejar atrás, al menos los primeros capítulos escabrosos de esta novela, Búsqueda difundió este lunes —y El País confirmó con fuentes de Presidencia— detalles del mecanismo de adquisición de la camioneta que fueron omitidos por el presidente en su mensaje en redes sociales.

En el negocio de esta compra, Orsi entregó a la automotora otra camioneta que había sido donada a su campaña electoral —una Renault Stepway—, además del vehículo personal que tenía entonces —un Hyundai del año 2020—, y realizó además una transferencia de US$ 15.000. De esa manera, se hizo con un vehículo tasado en el mercado alrededor de US$ 80 mil.

Ahora, el presidente pasará a trasladarse únicamente con un vehículo de Presidencia, según indicó a los medios.

Yamandú Orsi saliendo hacia el Palacio Legislativo desde su casa. Foto: Francisco Flores

"No dudamos de la honestidad de Orsi", dijo Pereira

El mandatario publicó un video en sus redes este lunes en el que pidió disculpas, pero omitió que en el negocio con la automotora entregó una camioneta que había sido donada en campaña, y que selló el acuerdo con una transferencia por US$ 15 mil. "Si hay alguna falla ética no lo voy a determinar yo", expresó este martes el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien reafirmó el apoyo de su fuerza política al presidente Orsi.

Para el presidente del FA, "con el diario del lunes", esta compra no se debería haber hecho con este sistema, pero recordó que "las donaciones personales no están prohibidas en Uruguay".

Yamandú Orsi y Fernando Pereira, en la sede del FA. Foto: Leonardo Mainé.

Pereira apuntó a los comentarios de la oposición y también a los "errores de comunicación política" del oficialismo. "Nos dejaron en un lugar, como mínimo, incómodo", expresó en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

"No dudamos de la honestidad de Yamandú Orsi. Ha hecho de la ética una forma de vida. El Frente Amplio cree en ese compañero", remarcó Fernando Pereira.