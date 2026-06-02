Además de recibir un descuento por la camioneta Hyundai, Orsi entregó dos autos, uno de ellos donado en campaña

El presidente de la República, Yamandú Orsi, adquirió la camioneta Hyundai Santa Fe (híbirda) en la que se traslada desde que es presidente mediante la entrega de dos vehículos —uno de ellos donado para su campaña electoral— y una transferencia bancaria de US$ 15 mil.

La información, divulgada por Búsqueda y confirmada por El País con fuentes de Presidencia, ya generó nuevas reacciones en la oposición, que venía cuestionando duramente la "transparencia" y la "claridad" del relato del presidente acerca de cómo obtuvo, una semana antes de asumir como jefe de Estado, un vehículo tasado en unos US$ 79.800, cuando en la factura que entregó a la prensa figura que se le fue entregada por el valor de US$ 54.000.

"La calesita de las prebendas políticas. Era solo pedir la transferencia bancaria para desnudar la maniobra. No se puede así", cuestionó el senador nacionalista Sebastián Da Silva en su cuenta de X.

Otras fuentes del gobierno indicaron a El País que la camioneta Renault Stepway que fue donada para la campaña figuraba a nombre de Orsi y que "fue declarado ante la Corte Electoral".

Horas antes este lunes, el presidente divulgó en las redes sociales un video con su explicación sobre lo ocurrido, pero omitiendo estos detalles del negocio.

En ese mensaje, Orsi explicó que le había surgido la posibilidad de cambiar el vehículo que poseía, un modelo 2020, por otro de la misma marca y modelo, pero versión 2024. Según indicó, entendió que la propuesta era viable porque el automóvil reunía las condiciones de seguridad necesarias y las características adecuadas para las exigencias de la Presidencia, siempre condicionado a sus posibilidades económicas personales.

El mandatario señaló que el precio ofrecido por la automotora le "pareció razonable" y por eso decidió concretar la compra. Agregó que desde el primer día de trabajo en Presidencia se trasladó en su propio vehículo, "primero de forma exclusiva durante un año y actualmente alternándolo con otro automóvil perteneciente a Presidencia".

Asimismo, remarcó que el valor de la operación figura en la factura correspondiente que presentó oportunamente y que tanto su patrimonio como sus ingresos constan en su declaración jurada. "Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el por qué de todo este proceso. Lo entiendo", expresó.