Donaciones personales "no están prohibidas": Pereira defiende a Orsi tras informe sobre pago de su camioneta

Un nuevo capítulo se abre en la polémica por la compra de la camioneta del presidente de la República, Yamandú Orsi. El mandatario publicó un video en sus redes este lunes en el que pidió disculpas, pero omitió que en el negocio con la automotora entregó una camioneta que había sido donada en campaña, y que selló el acuerdo con una transferencia por US$ 15 mil. "Si hay alguna falla ética no lo voy a determinar yo", expresó este martes el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien reafirmó el apoyo de su fuerza política al presidente Orsi.

Para el presidente del FA, "con el diario del lunes", esta compra no se debería haber hecho con este sistema, pero recordó que "las donaciones personales no están prohibidas en Uruguay".

Pereira apuntó a los comentarios de la oposición y también a los "errores de comunicación política" del oficialismo. "Nos dejaron en un lugar, como mínimo, incómodo", expresó en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

Yamandú Orsi saliendo hacia el Palacio Legislativo desde su casa Foto: Archivo El País

"No dudamos de la honestidad de Yamandú Orsi. Ha hecho de la ética una forma de vida. El Frente Amplio cree en ese compañero", remarcó Fernando Pereira.

"No soy yo quien tiene que explicarlo"

Cuando el gobierno parecía dejar atrás, al menos los primeros capítulos escabrosos de esta novela, Búsqueda difundió —y El País confirmó con fuentes de Presidencia— detalles del mecanismo de adquisición adquisición de la camioneta Hyundai que fueron omitidos por el presidente: en el negocio de esta compra, Orsi entregó a la automotora otra camioneta que había sido donada a su campaña electoral —una Renault Stepway—, además del vehículo personal que tenía entonces —un Hyundai del año 2020—, y realizó además una transferencia de US$ 15.000. De esa manera, se hizo con un vehículo tasado en el mercado alrededor de US$ 80 mil.

La camioneta Hyundai Santa Fe de Yamandú Orsi. Foto: archivo El País.

Este vehículo donado, según el reporte de Búsqueda, había sido puesto como premio de una rifa, que finalmente nadie ganó. "La rifa la organizó el comando de Orsi. No soy yo quien tiene que explicarlo sino el equipo que estuvo a cargo de este bono colaboración", expresó Fernando Pereira este martes.

Finalmente, Pereira reconoció que "probablemente" la explicación de Orsi se demoró en llegar. "Pero se hizo. Y buena parte del capítulo está explicado. El presidente puso a disposición su auto desde el día uno y ya no tiene el valor de compra", sentenció.