Da Silva comparó justificación de Pereira sobre auto de Orsi con "la Ferrari que le regalaron a Menem"

Luego de las declaraciones del Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira en Salto, donde señaló que la polémica por la compra de la camioneta Hyundai Santa Fé del presidente de la República Yamandú Orsi, era un "tema de política menor" y admitiendo que se "equivocaron al criticar" la adquisición de una moto Harley Davidson por parte del expresidente Luis Lacalle Pou, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado y el senador Sebastián Da Silva, lo fustigaron por sus expresiones.

También en Salto en la sede partidaria local y 24 horas después de las declaraciones de Pereira, Delgado y Da Silva brindaron una conferencia de prensa donde señalaron su "asombro y molestia" con las expresiones del principal referente de la izquierda.

Delgado dijo que las declaraciones de Fernando Pereira son de una "incongruencia tal, que termina, hasta sin quererlo, poniendo en jaque la credibilidad del sistema político".

Al tiempo que el senador del Espacio 40 del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, fue el más duro y dijo que el presidente del Frente Amplio "tiene un rostro de piedra, siempre se arrepiente después, miente, manipula, da manija y después se arrepiente, haciendo caer algo sagrado para el Uruguay".

Sostuvo que es "una barbaridad" lo que dijo Pereira al decir que "a él no le importa cómo consiguió la camioneta el presidente Yamandú Orsi, lo que me hace acordar a la época menemista, cuando los mismos le justificaban a Menem que le hayan regalado una Ferrari, es lo mismo muchachos, son las mismas excusas y a eso hemos llegado".

Da Silva señaló que mientras tanto, "el narco avanza, se cagan a balazos en cualquier esquina, mientras (el ministro de Ganadería, Alfredo) Frati, le quiere decir a Carlos Parietti (productor ganadero de Salto) cómo tratar la garrapata en el norte mientras la economía no avanza".

E insistió que Fernando Pereira "siempre se arrepiente, es un falso arrepentimiento, porque lo hace solo cuando mete la pata", a lo que Delgado interrumpió "creo que Fernando Pereira va a ser el primer beneficiado en la ley de los arrepentidos (que se incorpora al proceso penal)". Y Da Silva siguió diciendo "Pereira antes frenaba y ahora se arrepiente".