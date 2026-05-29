"Nos equivocamos en su momento cuando criticamos la compra de la moto de Lacalle Pou", dijo Fernando Pereira

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo en Salto, con respecto a la polémica por la camioneta del presidente Yamandú Orsi, que el tema "no tiene relevancia política", al tiempo que reivindicó la necesidad de que el jefe de Estado viaje en vehículos seguros.

En el marco de su gira "El FA te escucha" por el departamento litoraleño, Pereira salió en defensa del presidente Orsi y sorprendió con una autocrítica hacia su propia fuerza política al reconocer que "se equivocó cuando cuestionó decisiones personales" del entonces presidente Luis Lacalle Pou.

Durante su visita, Pereira sostuvo que el debate sobre el vehículo adquirido por Orsi "carece de relevancia política" y aseguró que el mandatario "actuó con transparencia al exhibir" la documentación de la compra.

"No sé en qué quieren que viaje el presidente. Yo quiero que viaje en el auto más seguro del Uruguay", afirmó.

El dirigente recordó que Lacalle Pou también utilizó vehículos de alta gama y señaló que nunca le preocupó la forma en que fueron adquiridos.

"El presidente anterior andaba en una Toyota. Yo no me pregunté cómo la compró; me preocupaba que anduviera en un auto seguro", expresó Pereira a El País.

También hizo referencia a las críticas que recibió Lacalle Pou durante su gestión, por parte justamente del Frente Amplio, por la compra de una motocicleta Harley-Davidson. "También nosotros nos equivocamos en su momento cuando criticamos la compra de la moto de Lacalle Pou, o cuando andábamos embromando con temas de política menor", reconoció Pereira.

Para el presidente del Frente Amplio, tanto en el pasado como en la actualidad, las discusiones sobre bienes adquiridos por los mandatarios deben quedar en segundo plano frente a la necesidad de preservar la investidura presidencial. "Yo quiero que el presidente Orsi, al igual que quería que el presidente Lacalle Pou, viaje en autos confiables y seguros", insistió.

Ante quienes comparan la situación actual con la imagen de José Mujica recorriendo el país en su tradicional Volkswagen Fusca, Pereira argumentó que las condiciones del tránsito y de las rutas actuales "exigen mayores estándares de seguridad".

"Hoy se necesita andar en un auto que tenga cinco estrellas de seguridad si uno quiere tener alguna posibilidad de salir ileso de un accidente", afirmó.

Respecto a Orsi, destacó que "continúa llevando una vida sencilla" pese a ocupar la Presidencia de la República y señaló que la renovación de su vehículo respondió a criterios de seguridad. "No escondió su camioneta; cambió la que tenía, que era de la misma marca y más vieja, por una más segura. Me parece más que adecuado", concluyó.