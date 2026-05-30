Orsi negó haberse equivocado al aceptar descuento en compra de camioneta: "Lo dictaminarán los organismos de control"

El presidente Yamandú Orsi participó este sábado de la inauguración de la Central Hortícola del Norte, en Salto. También asistieron a la ceremonia el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca , Alfredo Fratti y los intendentes de Salto, Paysandú y Artigas, Carlos Albisu, Nicolás Olivera y Emiliano Soravilla, entre otras autoridades. La Central Hortícola del Norte es un espacio destinado a la comercialización de frutas y verduras para una zona que genera el 40% de la producción granjera del país.

En rueda de prensa, Orsi negó que haya sido un error haber aceptado el descuento de 25.000 dólares cuando compró una camioneta Hyundai Santa Fe pocos días antes de asumir como presidente de la República. "Me equivoco todos los días, desde que me levanto", dijo Orsi, y agregó que si hay algún fallo en esa decisión que tomó "lo dictaminarán los organismos de contralor". "En general cuando hay descuentos me tiro de cabeza", aclaró el mandatario. Al ser consultado por otro periodista sobre "otros descuentos que utiliza a nivel familiar", agregó: "A veces en el descuento en el supermercado de la esquina", y se retiró.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará el caso el próximo miércoles luego de haber recibido tres denuncias de particulares. El presidente Orsi fue informado oportunamente de esa decisión.

El lunes pasado, Patricia Madrid en el programa Así Nos Va de radio Carve, informó que el presidente Yamandú Orsi había recibido un descuento en la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida a fines de febrero de 2025, días antes de asumir su mandato. Es la misma camioneta que figura como propia en la declaración jurada presentada por el mandatario al comienzo de su mandato por un valor cercano a los 80 mil dólares.

La declaración jurada del mandatario y otros funcionarios puede leerse completa en este informe del suplemento Qué Pasa de El País. El secretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo en Canal 12 que la compra está “está ajustada al código de ética pública” porque Orsi no era funcionario público al momento de descuento.

(Noticia en desarrollo)

