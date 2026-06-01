"Contradictorias y poco claras": colorados cuestionaron explicaciones de Orsi sobre descuento en camioneta

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado emitió este lunes un comunicado en referencia a la polémica en torno al descuento de US$ 25.000 que recibió el presidente Yamandú Orsi para adquirir un vehículo de la compañía Hyundai, días antes de asumir el cargo el 1 de marzo de 2025 y las explicaciones del mandatario sobre el beneficio.

Orsi negó el pasado sábado en una rueda de prensa que haya sido un error haber aceptado el descuento: "Me equivoco todos los días, desde que me levanto", dijo, y agregó que si hay algún fallo en esa decisión que tomó "lo dictaminarán los organismos de contralor". "En general cuando hay descuentos me tiro de cabeza", aclaró el mandatario.

Para el CEN colorado, la situación "revista gravedad" y "exige la más absoluta transparencia" por parte de las autoridades. En ese sentido, aseguran que es "imprescindible" que tanto el Gobierno como Presidencia brinden "toda la información necesaria para despejar cualquier duda existente".

Además, consideran que las explicaciones de distintas autoridades sobre el hecho, así como las del presidente Orsi "han resultado insuficientes, contradictorias y poco claras".

Casa del Partido Colorado en Montevideo. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

"Lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, algunas de las manifestaciones públicas realizadas han generado nuevas interrogantes y han contribuido a agravar la preocupación pública", subrayaron.

En referencia al hecho de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará el descuento de US$ 25.000 en compra de camioneta de Orsi, a partir de tres denuncias de particulares, el CEN sostiene que el organismo "atraviesa una profunda crisis de credibilidad".

En esa línea, sostienen que dicha crisis "limita severamente su capacidad para constituirse en una referencia confiable en el análisis de situaciones de esta naturaleza".

Tras denuncias de tres particulares, Jutep analizará descuento en compra de camioneta de Orsi

La Jutep analizará la situación de la camioneta adquirida por Orsi con un descuento de US$ 25.000, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País el pasado viernes.

En tanto, Luis Calabria, representante de la oposición en la Jutep, dijo a El País que "el tema está sobre la mesa". "La presidenta (Ana) Ferraris y el vicepresidente (Alfredo) Asti solicitaron mantener el asunto ´a despacho´, esto es, ingresado para ser tratado próximamente".

El tema se tratará en la próxima sesión de la Jutep el próximo miércoles.

La Jutep decidió tomar el tema el pasado jueves, luego de llegaran al organismo tres denuncias de particulares para que se investigue la situación.

La información se desprende de una investigación del programa Así nos va (Radio Carve), tras un informe de Qué Pasa de El País sobre las declaraciones juradas de los actores políticos.

Denuncia

Una de las denuncias, a la que accedió El País, solicita que la Jutep "determine si este beneficio fue una práctica comercial común accesible a cualquier ciudadano o si constituyó una ventaja indebida en razón de su investidura, lo cual violaría leyes como el Código de Ética de la Función Pública, que prohíbe a los funcionarios recibir obsequios o ventajas de terceros".

Además, el denunciante solicitó que "se investigue la relación con vehículos oficiales y contrataciones, ya que 8 días después de la compra, se utilizaron camionetas de la misma marca para el desfile oficial de la asunción presidencial. Solicito que se investigue si existió algún vinculo entre la operación privada y este evento, y si la empresa importadora o sus concesionarios mantienen contratos o licitaciones vigentes con el Estado".

Fachada de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Foto: Archivo El País

"Otro punto a clarificar es sobre las propiedades del matrimonio, porque al comparar las declaraciones juradas de 2024 y 2025 del presidente, se observa que una casa habitación valuada en US$ 73.500, que figuraba al 100% a nombre de Orsi, pasó a estar a nombre de su esposa, la Sra. Laura Alonsoperes, cuando están prohibidas las transacciones de todo tipo entre conyugues", agregó el denunciante.

Por último, pidió indagar "si el Estado ha comprado vehículos a esa marca, el monto de la compra y si el tribunal de cuentas avaló las compras".