Descuento de US$ 25.000 a camioneta de Orsi: compra “está ajustada al código de ética pública”, dice Jorge Díaz

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, respondió este jueves por la polémica surgida esta semana en torno al cambio de vehículo que hizo Yamandú Orsi justo antes de asumir como presidente de la República. El mandatario habría recibido un descuento de US$ 25 mil dólares por adquirir dicho vehículo y posteriormente usó una camioneta de la misma marca para el día de la asunción presidencial. Esto derivó en un pedido de informes por parte del diputado colorado Felipe Schipani.

“En estos temas de transparencia hay que ser claros, categóricos y contundentes y en última instancia cuando llegue el pedido de informes lo contestaremos”, respondió Díaz en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).

El artículo 9 de la Ley 19.823 del Código de Ética de la Función Pública prohíbe a los funcionarios públicos “solicitar o recibir obsequios, gratificaciones, recompensas o ventajas de terceros, para sí o para otros, por actos específicos de su función”.

Consultado por si haber recibido esa bonificación —como se desprende de una investigación del programa Así nos va (Radio Carve) a raíz del informe de Qué Pasa de El País sobre las declaraciones juradas de los actores políticos— no viola el artículo citado, Díaz dijo que “cuando Yamandú Orsi hizo esa compra no era funcionario”.

“No hay ninguna demostración que haya realizado algún acto por el cual se le haya hecho ese obsequio”, agregó. Y enfatizó que “la decisión está ajustada al código de ética pública”.

Yamandú Orsi y Carolina Cosse camino a Plaza Independencia. Foto: Ignacio Sánchez

Pedido de informes de diputado colorado

El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes a Presidencia de la República “para conocer cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo que trasladó al presidente Yamandú Orsi en la asunción” del 1° de marzo de 2025.

“Según información divulgada por el programa Así Nos Va de Radio Carve y replicada posteriormente por diversos medios de comunicación, el vehículo utilizado para trasladar al entonces presidente electo durante la ceremonia de asunción sería de la marca Hyundai, circunstancia que adquiere relevancia pública en virtud de que, días antes, el mandatario habría adquirido una camioneta de la misma marca con un descuento de significativa entidad económica”, describe el legislador en su pedido.

Yamandú Orsi y Carolina Cosse camino a Plaza Independencia. Foto: Darwin Borrelli

Entre las preguntas que plantea Schipani, se incluye conocer el origen de la decisión de usar un vehículo de la marca para el desfile presidencial, cómo fue el contacto de Presidencia con Hyundai o concesionarios, si se trató de una “cesión gratuita o bonificada”, y en ese caso, “cuáles fueron las razones para aceptar dicha modalidad y qué criterios éticos o administrativos se aplicaron”.

También pide que se indique “si existió algún tipo de acuerdo institucional, comercial, publicitario o protocolar con Hyundai o empresas vinculadas a dicha marca en ocasión de la ceremonia de transmisión del mando presidencial”.

CONFIRMADO.

El auto que usó el Presidente el 1 de marzo de 2025, es de la misma automotora que le regaló 8 días antes 25.000 dólares.

Resulta urgente que el gobierno aclare esta situación.

Aquí el video de cómo se adaptó el vehículo.https://t.co/cl8IGCf01G pic.twitter.com/B4cB98uXmn — 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗽𝗮𝗻𝗶 (@FelipeSchipani) May 27, 2026

En una publicación este miércoles en la red social X, Schipani señaló que el auto que usó Orsi el 1° de marzo del año pasado “es de la misma automotora que le regaló 8 días antes 25.000 dólares”.

“Resulta urgente que el gobierno aclare esta situación”, aseguró. Además, comparte el link de un video en el que se muestra cómo el vehículo fue modificado para el desfile, mediante por ejemplo el retiro del techo, para que la fórmula pudiera pararse dentro del mismo.