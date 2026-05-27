Diputado colorado realizó pedido de informes acerca del vehículo que llevó a Orsi en su desfile de asunción

El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes a Presidencia de la República “para conocer cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo que trasladó al presidente (Yamandú Orsi) en la asunción” del 1° de marzo de 2025.

“Según información divulgada por el programa Así Nos Va de Radio Carve y replicada posteriormente por diversos medios de comunicación, el vehículo utilizado para trasladar al entonces presidente electo durante la ceremonia de asunción sería de la marca Hyundai, circunstancia que adquiere relevancia pública en virtud de que, días antes, el mandatario habría adquirido una camioneta de la misma marca con un descuento de significativa entidad económica”, describe el legislador en su pedido.

Entre las preguntas que plantea Schipani, se incluye conocer el origen de la decisión de usar un vehículo de la marca para el desfile presidencial, cómo fue el contacto de Presidencia con Hyundai o concesionarios, si se trató de una “cesión gratuita o bonificada”, y en ese caso, “cuáles fueron las razones para aceptar dicha modalidad y qué criterios éticos o administrativos se aplicaron”.

También pide que se indique “si existió algún tipo de acuerdo institucional, comercial, publicitario o protocolar con Hyundai o empresas vinculadas a dicha marca en ocasión de la ceremonia de transmisión del mando presidencial”.

En una publicación este miércoles en la red social X, Schipani señaló que el auto que usó Orsi el 1° de marzo del año pasado “es de la misma automotora que le regaló 8 días antes 25.000 dólares”.

“Resulta urgente que el gobierno aclare esta situación”, aseguró. Además, comparte el link de un video en el que se muestra cómo el vehículo fue modificado para el desfile, mediante por ejemplo el retiro del techo, para que la fórmula pudiera pararse dentro del mismo.